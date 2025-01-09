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Колман Доминго присоединился к актерскому составу «Бегущего человека» Эдгара Райта

Вчера в 22:18
Фото: Netflix

Колман Доминго сыграет ведущего смертельного игрового шоу в ремейке «Бегущего человека» от Эдгара Райта, сообщили источники Deadline.

В актерский состав фильма, основанного на романе Стивена Кинга 1982 года, также вошли Глен Пауелл, Джош Бролин, Карл Глусман, Кэти О’Брайан и Дэниел Эзра, а дата релиза назначена на 7 ноября 2025 года.

В 1987 году вышла адаптация книги с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Действие триллера происходит в антиутопической Америке 2025 года. В центре сюжета — Бен Ричардс, отчаявшийся человек, который участвует в жестоком реалити-шоу, чтобы выиграть достаточно денег для реанимации своей тяжелобольной дочери.

Источники сообщают, что в версии Райта продюсер шоу в исполнении Бролина будет скорее главным злодеем, но, учитывая значимость персонажа ведущего в оригинале, Райт и руководители компании решили найти на эту роль в ремейке не менее именитого актера.

Райт выступит режиссером и соавтором сценария вместе с Майклом Бэколлом, а продюсированием займутся Нира Парк и Саймон Кинберг. Джордж Линдер выступит исполнительным продюсером.

Номинированный на «Оскар» Доминго, наиболее известный по роли в фильме «Растин» и сериале «Эйфория», недавно также сыграл главную роль в драме A24 «Синг Синг». Фильм принес ему несколько наград, включая номинацию на «Золотой глобус». Недавно актер также снялся в сериале Netflix «Помешательство» и получил роль в следующем фильме Стивена Спилберга.

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