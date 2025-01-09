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Джейсон Стэтем спасает дочь босса в трейлере «Мастера»

Вчера в 21:19
Фото: Amazon MGM/YouTube

Студия Amazon MGM представила трейлер боевика «Мастер» с Джейсоном Стэтемом от режиссера «Пчеловода» и «Отряда самоубийц» Дэвида Эйера. Премьера состоится 28 марта.

В картине Стэтем играет Левона Кейда, бывшего солдата секретной службы, который отказался от жестокости ради жизни простого рабочего. Однако когда дочь его босса похищают, он отправляется на ее спасение, раскрывая все более масштабные коррупционные схемы на каждом шагу.

Также в актерский состав вошли Майкл Пенья («Патруль») в роли босса Левона и Дэвид Харбор («Очень странные дела») в роли Ганни, слепого товарища Левона по спецназу.

Предыдущая совместная работа Стэтема и Эйера — «Пчеловод» — вышла в январе 2024 года и стала самой популярной картиной у российских пиратов в феврале.

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