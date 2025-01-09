Джейсон Стэтем спасает дочь босса в трейлере «Мастера»

Студия Amazon MGM представила трейлер боевика «Мастер» с Джейсоном Стэтемом от режиссера «Пчеловода» и «Отряда самоубийц» Дэвида Эйера. Премьера состоится 28 марта.

В картине Стэтем играет Левона Кейда, бывшего солдата секретной службы, который отказался от жестокости ради жизни простого рабочего. Однако когда дочь его босса похищают, он отправляется на ее спасение, раскрывая все более масштабные коррупционные схемы на каждом шагу.

Также в актерский состав вошли Майкл Пенья («Патруль») в роли босса Левона и Дэвид Харбор («Очень странные дела») в роли Ганни, слепого товарища Левона по спецназу.