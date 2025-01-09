Джейми Ли Кертис пожертвовала миллион долларов в поддержку пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Джейми Ли Кертис пожертвовала 1 миллион долларов в фонд помощи жителям, пострадавшим от продолжающихся лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса.

«Пока пожар продолжается, и @calfire @losangelesfiredepartment, и все имеющиеся службы быстрого реагирования и агентства, участвующие в борьбе с огнем и спасении жизней, продолжают работать, а соседи и друзья объединяются, чтобы спасти друг друга, мы с мужем и наши дети обязались выделить 1 миллион долларов из нашего семейного фонда на поддержку нашего великого города и штата и прекрасных людей, которые живут в нем и любят его», — написала Кертис в инстаграме*.

«Я общаюсь с губернатором Ньюсомом, мэром Бассом и сенатором Шиффом, чтобы выяснить, куда направить эти средства для достижения наибольшего эффекта», — добавила актриса.

Кертис рассказала о разрушительных пожарах на шоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» в среду вечером, назвав стихийное бедствие «охренительно тяжелым» и «действительно ужасной ситуацией».

«Как вы знаете, место, где я живу, сейчас охвачено огнем. Весь город Пасифик-Палисейдс горит. Я прилетела сюда вчера вечером, была в самолете, начала получать сообщения, и это просто ужасно, ребята. В Южной Калифорнии настоящая катастрофа», — сказала она.

«Все: рынок, где я делаю покупки, школы, в которые ходят мои дети. Многие, многие, многие друзья потеряли свои дома. Так что это действительно ужасная ситуация», — добавила актриса.

Пожарные и спасатели продолжают бороться с серией пожаров, обрушившихся на Южную Калифорнию. Более 15 тыс. акров земли сгорело в Пасифик-Палисейдс и Малибу с начала пожара во вторник утром, уничтожив сотни строений и вызвав массовые эвакуации в этом районе. К востоку от Лос-Анджелеса пожар Итон-файр выжег более 10 тыс. акров, сильно затронув районы Альтадена и Пасадена. Третий пожар, Херст-файр, охватил более 700 акров в верхней части долины Сан-Фернандо.