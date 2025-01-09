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В Москве снесли историческое здание Товарной конторы

Сегодня в 18:02
Фото: «Наступление на наследие»/VK

На Комсомольской площади в Москве снесли историческое здание Товарной конторы Николаевской железной дороги. Об этом сообщает градозащитный паблик «Наступление на наследие».

По словам подписчиков сообщества, снос начали утром 1 января и завершили в Рождество.

Одноэтажный павильон в палладианском стиле был возведен в 1880-е годы. Его фасады украшала лепнина, рустованный портал и «дворцовые» окна.

Как отмечает «Москвич Mag», здание было на территории РЖД, где почти никто не бывает, поэтому его снос прошел тихо. По мнению координатора «Архнадзора» Андрея Новичкова, работы могут быть связаны со строительством высокоскоростной магистрали в Петербург.

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Теги:
РЖД
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