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Post Malone оставил чаевые в 20 000 долларов матери-одиночке, работавшей в канун Рождества

Сегодня в 17:09

В канун Рождества рэпер Post Malone оставил чаевые в 20 000 долларов матери-одиночке, работавшей в забегаловке в Техасе. Об этом женщина, получившая щедрый подарок, рассказала журналу Music Mayhem.

36-летняя барменша Рене Браун работала в канун Рождества в ночную смену. Она была вынуждена провести праздничную ночь в разлуке со своей 9-летней дочерью Илианой. Раньше они с дочкой готовили на Рождество печенье и смотрели рождественские фильмы, но в этот раз впервые традиция была нарушена.

«Собираясь на работу в канун Рождества, я была так опечалена тем, что мне пришлось оставить свою дочку и идти на работу. Не подозревала, что Бог пошлет мне рождественское чудо», — призналась женщина.

Ее настроение в тот вечер поднял звезда хип-хопа Post Malone, который решил посетить с друзьями небольшое заведение The Railyard в Хьюстоне, где работает Браун. Заметив музыканта, женщина призвала своих постоянных клиентов «не быть странными» и не приставать к нему.

По словам барменши, с приходом рэпера атмосфера в баре заметно повеселела: все стали невероятно счастливыми, а Post Malone был очень добр к окружающим. «Он, безусловно, самая скромная и приятная знаменитость, с которой мне посчастливилось познакомиться», ― отметила Браун.

Post Malone вместе с друзьями, среди которых исполнитель песни «A Bar Song (Tipsy)» Shaboozey, тусовались в забегаловке до самого утра. Они танцевали на террасе под треки из музыкального автомата.

Когда приближалось закрытие бара, Post Malone попросил чек, но обнаружил, что за него уже расплатились другие посетители. Тогда музыкант настоял, чтобы ему выписали хоть какой‑то счет, чтобы он мог оставить чаевые. Уже закрывая заведение, Браун обнаружила, что рэпер оставил ей на чай 20 000 долларов, и была шокирована.

«Я тут же разрыдалась. Это был очень эмоциональный вечер, ведь я была вдали от дома, заваленная работой за баром, пыталась осознать, что они [Post Malone с друзьями] вообще были здесь. А тут еще и чаевые сверху», ― поделилась эмоциями женщина. Обнаружив щедрый подарок, она перестала убираться и поблагодарила рэпера, который еще оставался в баре.

По словам Браун, благодаря этой сумме она сможет закрыть долги по аренде и начать копить для открытия собственного бизнеса. Мать-одиночка хочет построить свою компанию, чтобы не работать на двух работах и больше времени проводить с дочерью.

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