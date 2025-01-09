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В аэропорту Дели задержали канадца с черепом крокодила

Сегодня в 17:47
Фото: Delhi Customs/X

Власти Индии сообщили, что арестовали канадца в аэропорту Дели за провоз в багаже черепа крокодила, пишет Би-би-си. 32-летний мужчина пытался успеть на рейс в Канаду, когда его остановили на контроле безопасности.

«При осмотре был обнаружен череп с острыми зубами, похожий на череп детеныша крокодила, весом около 777 грамм, завернутый в ткань кремового цвета», — говорится в заявлении таможенной службы Дели.

Мужчина был арестован, а череп передали в Департамент лесов и дикой природы. По словам чиновников, хранение черепа крокодила нарушает закон об охране дикой природы и таможенный закон Индии.

Анализ черепа, проведенный Департаментом лесов и дикой природы, показал, что он принадлежит к виду, охраняемому индийским законом об охране дикой природы. «Текстура, форма зубов, хорошо развитое костное небо и ноздри подтвердили, что это череп детеныша крокодила», — заявили они.

Сотрудник лесного хозяйства сообщил газете Times of India, что канадец предположительно купил череп в Таиланде. «У мужчины не было разрешения на провоз предметов дикой природы», — сказал сотрудник лесничества. Задержанный сказал офицерам, что не охотился на крокодила и не убивал его.

Сейчас специалисты пытаются определить точный подвид животного. Тем временем таможенная служба Дели сообщила, что в отношении мужчины возбуждено дело и ведется расследование.

В прошлом году в аэропорту Дели задержали 32-летнюю канадку, у которой в багаже обнаружили рога неопознанного животного. Женщина рассказала чиновникам, что подобрала их во время похода в северном регионе Ладакх и решила забрать их с собой в качестве сувенира.

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