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Власти небольшого города в Италии запретили его жителям болеть

Сегодня в 16:20
Фото: Rowan Heuvel/Unsplash

Власти небольшого городка Белькастро на юге Италии законодательно запретили его жителям болеть, пишет СNN.

Гражданам «приказано избегать любых заболеваний, требующих медицинской помощи, особенно экстренной», — говорится в постановлении мэра Антонио Торкья. Политик отметил, что указ «стоит воспринимать с некоторой долей иронии», однако он призван подчеркнуть недостаточный доступ города к здравоохранению.

Население Белькастро составляет около 1300 человек, половина из которых — пожилые люди. В городе есть медицинский центр, но он часто закрыт, а дежурные врачи недоступны по выходным, праздникам или в нерабочее время.

Закрытие соседних медицинских центров и тот факт, что ближайший пункт неотложной помощи находится примерно в 45 километрах в городе Катанзаро, заставили мэра «принять срочный и не терпящий отлагательств акт предосторожности».

«Это не просто провокация, это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации», — сказал Торкья местному изданию Corriere della Calabria.

В своем указе мэр попросил людей «не участвовать в поведении, которое может быть вредным, и избегать несчастных случаев в семье», а также «не выходить из дома слишком часто, не путешествовать и не заниматься спортом, а большую часть времени отдыхать». Пока неясно, как будет соблюдаться это постановление.

По словам мэра, цель распоряжения — побудить региональные власти и органы здравоохранения заняться решением проблемы. Он добавил, что постановление будет действовать до тех пор, пока городской центр здоровья не начнет работать регулярно.

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