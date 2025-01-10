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Megan Thee Stallion добилась нового судебного запрета в отношении рэпера Тори Ланеза

Сегодня в 14:58
Фото: @theestallion

Певица Megan Thee Stallion получила пятилетний запретительный судебный приказ в отношении рэпера Тори Ланеза со сроком действия до 9 января 2030 года. Об этом сообщил Variety.

Меган утверждает, что Ланез (настоящее имя — Дейстар Петерсон) преследует ее из тюрьмы, пока отбывает 10-летний срок за инцидент, произошедший в июле 2020 года, когда он выстрелил ей в ноги. Судья Ричард Блум подтвердил постановление, написав, что Меган «выдержала бремя доказательств», чтобы удовлетворить ходатайство.

В заявлении Меган о вынесении запретительного приказа Ланез назван «жестоким и опасным преступником» с «устоявшейся моделью поведения, [демонстрирующей] причины, по которым запретительный приказ необходим для защиты мисс Пит и ее благополучия». До подачи этого иска Меган пользовалась судебным приказом, который действовал с 2020 по 2023 год.

В своем заявлении Меган также обвинила Ланеза в том, что он нанял сторонних «блогеров», чтобы опорочить ее, пока он находится в тюрьме.

По словам судебного репортера Меганн Канифф, которая присутствовала в зале суда Лос-Анджелеса во время слушаний, Меган давала показания по видеосвязи в эмоциональном состоянии. Как уточнила Канифф, Меган боится того, что может случиться с ней после освобождения Ланеза. «Я чувствую, что он снова выстрелит в меня, и, возможно, на этот раз я не выживу», — заявила певица.

В декабре 2022 года Ланеза приговорили к 10 годам лишения свободы по трем уголовным статьям. Меган рассказала о травме, полученной в результате инцидента, в своем документальном фильме «Megan Thee Stallion: In Her Words», который вышел в конце октября 2024-го.

«Я действительно думала, что, как только ему вынесут приговор и он отправится в тюрьму, я стану новой женщиной, и я думала, что у меня все будет замечательно и я смогу стать той Меган, которой я всегда хотела быть. Но нет. Я до сих пор каждый день сталкиваюсь с людьми, которые злятся на меня за то, что я рассказала о том, что со мной произошло», — говорит артистка в фильме.

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