Megan Thee Stallion добилась нового судебного запрета в отношении рэпера Тори Ланеза

Певица Megan Thee Stallion получила пятилетний запретительный судебный приказ в отношении рэпера Тори Ланеза со сроком действия до 9 января 2030 года. Об этом сообщил Variety.

Меган утверждает, что Ланез (настоящее имя — Дейстар Петерсон) преследует ее из тюрьмы, пока отбывает 10-летний срок за инцидент, произошедший в июле 2020 года, когда он выстрелил ей в ноги. Судья Ричард Блум подтвердил постановление, написав, что Меган «выдержала бремя доказательств», чтобы удовлетворить ходатайство.

В заявлении Меган о вынесении запретительного приказа Ланез назван «жестоким и опасным преступником» с «устоявшейся моделью поведения, [демонстрирующей] причины, по которым запретительный приказ необходим для защиты мисс Пит и ее благополучия». До подачи этого иска Меган пользовалась судебным приказом, который действовал с 2020 по 2023 год.

В своем заявлении Меган также обвинила Ланеза в том, что он нанял сторонних «блогеров», чтобы опорочить ее, пока он находится в тюрьме.

По словам судебного репортера Меганн Канифф, которая присутствовала в зале суда Лос-Анджелеса во время слушаний, Меган давала показания по видеосвязи в эмоциональном состоянии. Как уточнила Канифф, Меган боится того, что может случиться с ней после освобождения Ланеза. «Я чувствую, что он снова выстрелит в меня, и, возможно, на этот раз я не выживу», — заявила певица.

В декабре 2022 года Ланеза приговорили к 10 годам лишения свободы по трем уголовным статьям. Меган рассказала о травме, полученной в результате инцидента, в своем документальном фильме «Megan Thee Stallion: In Her Words», который вышел в конце октября 2024-го.