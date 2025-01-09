Дом Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» выставили на продажу за 4 млн долларов

В США в штате Нью-Мексико выставили на продажу пригородный дом, в котором жил Уолтер Уайт в сериале «Во все тяжкие». Жилье продают за 4 млн долларов, что почти в 10 раз больше средней стоимости домов в этом районе.
По словам владелицы дома Джоанны Кинтаны, такая высокая цена отражает его возможное будущее в качестве ценного артефакта или туристического объекта. Она выразила надежду, что его будущий владелец сможет сделать из места музей, который так нужен фанатам.
В доме есть четыре спальни, две ванные комнаты и бассейн на заднем дворе, который фигурировал в важнейших сценах сериала. Кинтана рассказала, что популярность дома среди поклонников знаменитого телесериала обернулась для ее семьи кошмаром.
«Это был наш семейный дом с 1973 года, почти 52 года. Так что мы уйдем, оставив только воспоминания. Пришло время двигаться дальше. С нами покончено. Больше нет причин бороться», — сказала она местному телеканалу KOB4.
По словам Кинтаны, впервые съемочная группа «Во все тяжкие» появилась на пороге их жилья в 2006 году. Они вручили ее матери визитку и сказали: «Мы бы хотели использовать ваш дом для пилотной серии».
В итоге на протяжении пяти сезонов сериала экстерьер и задний двор дома активно использовались для изображения Уайта — учителя химии, который после диагностирования рака начинает заниматься производством метамфетамина.
Сериал стал культовым, и с момента его выхода в день мимо дома проезжает в среднем 300 машин. В 2015 году покойная мать Кинтаны, Фрэн Падилла, рассказала, что их осаждали посетители, пытавшиеся воссоздать сцену из «Во все тяжкие», где Уайт бросает пиццу на крышу.
«У нас на крыше были пиццы. У нас были пиццы на подъездной дорожке; пиццы до тех пор, пока нам не надоело смотреть на пиццы», — сказала Падилла. В том же году создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган обратился к фанатам с призывом прекратить бомбардировку дома. «Нет ничего оригинального, смешного или крутого в том, чтобы бросить пиццу на крышу этой дамы», — сказал он.