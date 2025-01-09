Дом Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» выставили на продажу за 4 млн долларов

В США в штате Нью-Мексико выставили на продажу пригородный дом, в котором жил Уолтер Уайт в сериале «Во все тяжкие». Жилье продают за 4 млн долларов, что почти в 10 раз больше средней стоимости домов в этом районе.

По словам владелицы дома Джоанны Кинтаны, такая высокая цена отражает его возможное будущее в качестве ценного артефакта или туристического объекта. Она выразила надежду, что его будущий владелец сможет сделать из места музей, который так нужен фанатам.

В доме есть четыре спальни, две ванные комнаты и бассейн на заднем дворе, который фигурировал в важнейших сценах сериала. Кинтана рассказала, что популярность дома среди поклонников знаменитого телесериала обернулась для ее семьи кошмаром.

«Это был наш семейный дом с 1973 года, почти 52 года. Так что мы уйдем, оставив только воспоминания. Пришло время двигаться дальше. С нами покончено. Больше нет причин бороться», — сказала она местному телеканалу KOB4.

По словам Кинтаны, впервые съемочная группа «Во все тяжкие» появилась на пороге их жилья в 2006 году. Они вручили ее матери визитку и сказали: «Мы бы хотели использовать ваш дом для пилотной серии».

В итоге на протяжении пяти сезонов сериала экстерьер и задний двор дома активно использовались для изображения Уайта — учителя химии, который после диагностирования рака начинает заниматься производством метамфетамина.

Сериал стал культовым, и с момента его выхода в день мимо дома проезжает в среднем 300 машин. В 2015 году покойная мать Кинтаны, Фрэн Падилла, рассказала, что их осаждали посетители, пытавшиеся воссоздать сцену из «Во все тяжкие», где Уайт бросает пиццу на крышу.