Дом Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» выставили на продажу за 4 млн долларов

Сегодня / 17:09
Post Malone оставил чаевые в 20 000 долларов матери-одиночке, работавшей в канун Рождества
Сегодня / 19:55
Джейми Ли Кертис пожертвовала миллион долларов в поддержку пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе
Сегодня / 18:02
В Москве снесли историческое здание Товарной конторы
Сегодня / 17:47
В аэропорту Дели задержали канадца с черепом крокодила
Сегодня / 16:20
Власти небольшого города в Италии запретили его жителям болеть
Сегодня / 15:59
События «Звездных воин» Джеймса Мэнголда будут происходить за 25 000 лет до сюжета других эпизодов
Сегодня / 15:44
Дейв Баутиста и Милла Йовович в трейлере фильма «В потерянных землях» по рассказу Джорджа Мартина
Сегодня / 15:34
В «Аптекарском огороде» зацвела гигантская кувшинка
Сегодня / 15:07
Дети из «Школы рока» воссоединились на свадьбе коллег по съемкам
Сегодня / 14:55
Объявление номинантов «Оскара» отложили из‑за пожара в Калифорнии
Сегодня / 14:32
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных
Сегодня / 14:16
В России запретили онлайн-магазин Shein из‑за товаров с ЛГБТ*-символикой
Сегодня / 13:29
Начались съемки «Крика-7»
Сегодня / 13:14
Автор «Американского психопата» считает, что новости о ремейке фильма — это фейк
Сегодня / 12:33
Том Холланд исполнит главную роль в юридическом триллере по роману Джона Гришэма
Сегодня / 11:52
Дома Адама Броди, Энтони Хопкинса и Пэрис Хилтон сгорели в калифорнийском пожаре
Сегодня / 10:36
Съемки «Фоллаута» и «Хитростей» приостановили из‑за пожаров в Лос-Анджелесе
Сегодня / 10:28
«Анора» и байопик про Боба Дилана поборются за премию Гильдии режиссеров США
Сегодня / 09:46
Госдума планирует запретить деструктивный контент в видеоиграх
Сегодня / 09:45
Гигант Поли — в трейлере третьего сезона «Джека Ричера»
Сегодня / 08:49
Юра Борисов и «Бриджертоны»: Гильдия актеров США объявила номинантов
Вчера / 21:11
Голливудские звезды эвакуируются из престижного района Лос-Анджелеса, охваченного огнем
Вчера / 19:49
Илон Маск хочет купить «Ливерпуль»
Вчера / 18:28
Продажи музыки в Британии достигли рекордных значений
Вчера / 17:23
Салон объятий в Польше помогает одиноким и пережившим насилие
Вчера / 16:52
Из России депортировали более 80 тыс. мигрантов в 2024 году
Вчера / 16:20
Variety: Джейкоб Элорди заменит Пола Мескаля в новом фильме Ридли Скотта
Вчера / 15:39
Мэттью Перри подарил Лизе Кудроу банку со съемок «Друзей». После его смерти она нашла там записку
Вчера / 15:06
Из российской версии «Аноры» вырезали сцены употребления наркотиков
Вчера / 12:55
Бельгийцев попросили не есть рождественские елки
Вчера / 11:57
В Петербурге закроется кинотеатр «Англетер»
Вчера / 11:10
Арми Хаммер сыграет мстителя в маске в «Темном рыцаре» Уве Болла
Вчера / 10:10
Второй сезон «Игры в кальмара» за 11 дней стал вторым самым популярным сериалом не из США на Netflix
Вчера / 09:12
Сестра главы OpenAI обвинила его в сексуализированном насилии. Семья не поддержала девушку
7 января / 18:25
Использование ИИ дает более точные результаты при скрининге рака молочной железы

Дом Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» выставили на продажу за 4 млн долларов

Сегодня в 18:01
Фото: Sony Pictures Television

В США в штате Нью-Мексико выставили на продажу пригородный дом, в котором жил Уолтер Уайт в сериале «Во все тяжкие». Жилье продают за 4 млн долларов, что почти в 10 раз больше средней стоимости домов в этом районе.

По словам владелицы дома Джоанны Кинтаны, такая высокая цена отражает его возможное будущее в качестве ценного артефакта или туристического объекта. Она выразила надежду, что его будущий владелец сможет сделать из места музей, который так нужен фанатам.

В доме есть четыре спальни, две ванные комнаты и бассейн на заднем дворе, который фигурировал в важнейших сценах сериала. Кинтана рассказала, что популярность дома среди поклонников знаменитого телесериала обернулась для ее семьи кошмаром.

«Это был наш семейный дом с 1973 года, почти 52 года. Так что мы уйдем, оставив только воспоминания. Пришло время двигаться дальше. С нами покончено. Больше нет причин бороться», — сказала она местному телеканалу KOB4.

По словам Кинтаны, впервые съемочная группа «Во все тяжкие» появилась на пороге их жилья в 2006 году. Они вручили ее матери визитку и сказали: «Мы бы хотели использовать ваш дом для пилотной серии».

В итоге на протяжении пяти сезонов сериала экстерьер и задний двор дома активно использовались для изображения Уайта — учителя химии, который после диагностирования рака начинает заниматься производством метамфетамина.

Сериал стал культовым, и с момента его выхода в день мимо дома проезжает в среднем 300 машин. В 2015 году покойная мать Кинтаны, Фрэн Падилла, рассказала, что их осаждали посетители, пытавшиеся воссоздать сцену из «Во все тяжкие», где Уайт бросает пиццу на крышу.

«У нас на крыше были пиццы. У нас были пиццы на подъездной дорожке; пиццы до тех пор, пока нам не надоело смотреть на пиццы», — сказала Падилла. В том же году создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган обратился к фанатам с призывом прекратить бомбардировку дома. «Нет ничего оригинального, смешного или крутого в том, чтобы бросить пиццу на крышу этой дамы», — сказал он.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами