В «Аптекарском огороде» зацвела гигантская кувшинка

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела кувшинка вида «Виктория амазонская». Такие кувшинки ― самые большие в мире.

В телеграм-канале «Аптекарского огорода» выложили снимок растения. Там отметили, что гигантская кувшинка впервые зацвела у них в январе.

Посмотреть на эту уникальную кувшинку и на шоколадные деревья могут лишь участники тропических экскурсий ботсада МГУ.

«Виктория амазонская» произрастает в бассейне реки Амазонка в Южной Америке. Листья такой кувшинки могут достигать 2,5 метра в диаметре. На нижней части листа расположены шипы, отпугивающие животных, и ячейки, задерживающие воздух. Благодаря своей структуре кувшинка может выдерживать вес ребенка или даже не очень тяжелого человека (до 50 килограмм).