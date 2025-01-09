Дейв Баутиста и Милла Йовович в трейлере фильма «В потерянных землях» по рассказу Джорджа Мартина

«Королева посылает могущественную и страшную колдунью Грей Элис в призрачную пустыню затерянных земель в поисках магической силы, где колдунья и ее проводник, бродяга Бойс, должны перехитрить и побороть людей и демонов», — говорится в синопсисе.

Фильм был анонсирован еще в 2015 году, тогда же стало известно, что главную роль исполнит Йовович. Однако в течение нескольких лет лента находилась на паузе, и в 2021 году работа над ней продолжилась.