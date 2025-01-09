События «Звездных воин» Джеймса Мэнголда будут происходить за 25 000 лет до сюжета других эпизодов

Действие предстоящего фильма Джеймса Мэнголда по вселенной «Звездных войн» развернется на тысячи лет раньше, чем в остальных частях франшизы. Об этом создатель «Совершенного незнакомца» рассказал онлайн-порталу MovieWeb.

«События фильма будут происходить за 25 тыс. лет до сюжета всех известных фильмов по „Звездным войнам“. Это вселенная, которую я всегда хотел исследовать и которая вдохновляла меня, когда я был подростком. Мне не очень хочется быть скованным таким количеством лора, что он уже не поддается изменению и вы не можете никому угодить», — поделился постановщик.

Об участии Мэнголда, режиссера фильмов «Логан» и «Индиана Джонс и колесо судьбы», в съемках новых «Звездных воин» стало известно в апреле 2023 года.