Дети из «Школы рока» воссоединились на свадьбе коллег по съемкам

Дети из фильма 2003 года «Школа рока» воссоединились на свадьбе двух своих коллег: в прошедшие выходные Кейтлин Хейл, сыгравшая бэк-вокалистку Марту, и Анджело Массагли, сыгравший охранника группы Фрэнки, поженились.

На церемонии присутствовали Ривка Рейес (басистка Кэти), Роберт Цай (клавишник Лоренс), Марьям Хассан (вокалистка Томика), Джоуи Кайдо-младший (гитарист Зак), Коул Хокинс (Леонард, также охранник), Алиша Аллен (бэк-вокалистка Алисия) и Брайан Фалдуто (стилист Билли).

Хейл и Массагли познакомились на прослушивании «Школы рока», когда им было всего 10 и 11 лет. Пара встретилась спустя годы после съемок, и в конце концов между ними завязались романтические отношения. «Мы просто продолжали обедать, потом обед перешел в ужин, ужин — в выпивку, а остальное уже история», — рассказала Хейл.

В «Школе рока» 2003 года учитель на замене Дьюи Финн (Джек Блэк) собрал талантливых пятиклассников и создал рок-группу, которая навсегда изменит их жизни. Однажды он подглядел, кто и как играет на классической гитаре, контрабасе, тарелке и фортепиано, и заменил инструменты на электрогитару, бас-гитару, ударную установку и синтезатор.