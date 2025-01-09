В России запретили онлайн-магазин Shein из‑за товаров с ЛГБТ*-символикой

Центральный районный суд Тулы признал информацию о продаже товаров с символикой ЛГБТ* на сайте онлайн-магазина Shein запрещенной в России. Решение суда опубликовано на его сайте.

В нем говорится, что «атрибутику ЛГБТ» на сайте Shein нашло управление Роспотребнадзора. Суд установил, что при запросе «LGBT браслет» на сайте Shein выдаются товары с радужным оформлением. Любой российский пользователь, включая несовершеннолетних, может оформить такой заказ, отмечается в документе.