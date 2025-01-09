В России запретили онлайн-магазин Shein из‑за товаров с ЛГБТ*-символикой

Центральный районный суд Тулы признал информацию о продаже товаров с символикой ЛГБТ* на сайте онлайн-магазина Shein запрещенной в России. Решение суда опубликовано на его сайте.
В нем говорится, что «атрибутику ЛГБТ» на сайте Shein нашло управление Роспотребнадзора. Суд установил, что при запросе «LGBT браслет» на сайте Shein выдаются товары с радужным оформлением. Любой российский пользователь, включая несовершеннолетних, может оформить такой заказ, отмечается в документе.
Решение тульского суда служит основанием для включения страницы или доменного имени в реестр запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор. На момент написания заметки онлайн-магазин Shein там пока не появился.
«Осторожно, новости» обратили внимание, что в карточке дела (во вкладе «ограничение доступа») сайт записали неправильно, как ru.sheil.com.
После введения санкций в отношении России из‑за военной операции на территории Украины ритейлер быстрой моды Shein перестал доставлять товары в РФ. Несмотря на это, многие россияне продолжают заказывать оттуда товары при помощи различных сервисов-посредников.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в РФ.