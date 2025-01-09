Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных

Паспорт России опустился на 46-е место в рейтинге привлекательности паспортов. Об этом сообщается на официальном сайте Henley Passport Index.

В прошлом году паспорт России занимал 45-е место. Теперь на этой позиции находится Венесуэла.

Россия делит 46-е место вместе с Турцией. Граждане этих двух стран могут путешествовать в 116 стран без виз. В прошлом году эти два паспорта также занимали одно место.