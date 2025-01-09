Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных

Паспорт России опустился на 46-е место в рейтинге привлекательности паспортов. Об этом сообщается на официальном сайте Henley Passport Index.
В прошлом году паспорт России занимал 45-е место. Теперь на этой позиции находится Венесуэла.
Россия делит 46-е место вместе с Турцией. Граждане этих двух стран могут путешествовать в 116 стран без виз. В прошлом году эти два паспорта также занимали одно место.
Лидером рейтинга остается паспорт Сингапура. Его обладателям доступны 195 стран. На второй строчке находится Япония — 193 страны, а на третьей — Финляндия, Франция, Германия, Италия, Испания и Южная Корея, по 192 страны.
Последнюю, 103-ю строчку в рейтинге занимает паспорт Афганистана. Его обладатели могут посетить без визы 26 стран, среди которых Бангладеш, Бурунди, Камбоджа, Острова Кука, Гаити, Кения, Мадагаскар, Сомали, Шри-Ланка и другие.