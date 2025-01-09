Автор романа «Американский психопат» Брет Истон Эллис назвал фейком новости о новой экранизации фильма, которой должен заняться Лука Гуаданьино.

В октябре говорилось, что ремейком займется режиссер «Претендентов» Лука Гуаданьино. Планировалось, что фильм будет сфокусирован на романе, а не на ленте 2000 года с Кристианом Бейлом в главной роли.

Тогда же сообщалось, что Остин Батлер сыграет роль Патрика Бейтмана, инвестиционного банкира с Уолл-стрит, который скрывает свои психопатические наклонности от окружающих.

Эллис заявил, что сомневается в правдивости этих новостей. Он сослался на источники, которые утверждают, что фильм не близок к началу производства, и эти сообщения могли быть сделаны для того, чтобы оценить реакцию общественности.