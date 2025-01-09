Том Холланд исполнит главную роль в юридическом триллере по роману Джона Гришэма

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Том Холланд сыграет главную роль в предстоящей экранизации романа Джона Гришэма «Партнер» для Universal Pictures. Об этом сообщает Variety.

Роман 1997 года рассказывает о младшем сотруднике юридической фирмы Патрике Ланигане, который крадет 90 миллионов долларов у богатого клиента, инсценирует свою смерть и бежит в Бразилию.

Холланд возвращается в кино после годичного перерыва, который он брал после изнурительной роли в сериале «Переполненная комната».