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Дома Адама Броди, Энтони Хопкинса и Пэрис Хилтон сгорели в калифорнийском пожаре

Сегодня в 11:52
Фото: Apu Gomes/Getty Images

Более десятка знаменитостей потеряли свои особняки из‑за масштабного природного пожара, который третьи сутки бушует в Лос-Анджелесе.

Как сообщает TMZ, в огне сгорели дома супружеской пары Адама Броди и Лейтон Мистер, актеров Джона Гудмана и Кэмерона Мэтисона, актрис Рики Лейк и Анны Фэрис, звезд реалити-шоу Спенсера Пратта и Хайди Монтаг, комиков Билли Кристала и Юджина Леви.

Кристал отметил, что жил в этом доме с 1979 года, растил здесь с супругой детей и внуков. «Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно отнять. Конечно, мы убиты горем, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим. Пасифик-Палисейдс — это устойчивое сообщество удивительных людей, и мы знаем, что со временем оно возродится», ― говорится в его заявлении.

Свой особняк с четырьмя спальнями и пятью ванным комнатами в Пасифик-Палисейдс потерял Энтони Хопкинс. На фотографиях, опубликованных Daily Mail, видны обугленные останки и обгоревший забор ― все, что осталось от дома в классическом колониальном стиле. Хопкинс купил это поместье в 2021 году за 6 млн долларов.

Актер Джеймс Вудс расплакался в эфире CNN, комментируя потерю своего дома в пожаре. «Сегодня ты плаваешь в бассейне, а завтра все исчезает, ― сказал Вудс. ― Был настоящий хаос, это было похоже не ад. Вокруг нас все дома были охвачены пламенем».

Звезда мыльных опер Кэмерон Мэттисон опубликовал видео с тем, что осталось от дома, «где выросли его дети и где они хотели когда‑нибудь вырастить своих детей».

Сгорел также пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу, который не был ее постоянным местом жительства. Телеведущая и певица сказала, что с этим домом ее связывает множество ценных воспоминаний, в нем сделал первые шаги ее сын Феликс.

«Смотреть с семьей новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире, этого я никогда и никому не пожелаю», ― написала Хилтон в инстаграме*.

Американская композиторка и певица Дайан Уоррен сообщила в соцсети об утрате пляжного дома, в котором прожила почти 30 лет. Она сказала, что на последнем фото, которое она сделала из особняка, сияет радуга ― и это вселяет надежду. «Однако животные и ранчо в порядке, и это самое главное. Берегите себя все», ― написала Уоррен.

Пожар в Лос-Анджелесе вспыхнул утром 7 января и быстро распространился на площадь более 1 тыс. гектаров. Огонь охватил пять районов города, включая престижный Пасифик-Палисейдс, где живут многие голливудские звезды. Они вместе с 30 тыс. местных жителей были вынуждены эвакуироваться. По данным CBS News на момент написания заметки, площадь возгорания превысила 6,3 тыс. гектаров. Уничтожено более 1 тыс. строений, погибли пять человек.

Быстрому распространению огня поспособствовали засуха и сильный ветер, порывы которого во вторник достигали 80–103 километров в час. Из‑за порывов ветра невозможно полноценно задействовать авиацию в тушении.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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