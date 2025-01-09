«Анора» и байопик про Боба Дилана поборются за премию Гильдии режиссеров США

Гильдия режиссеров США (DGA) объявила номинантов на свою премию за лучший полнометражный фильм.
В числе претендентов:
— Шон Бейкер («Анора»);
— Брейди Корбет («Бруталист»);
— Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»);
— Жак Одиар («Эмилия Перес»);
— Эдвард Бергер («Конклав»).
Лауреаты в категории за лучший дебют:
— Меган Парк («Моя старая задница»);
— Хальвдан Ульман Тендель («Арман»);
— Паял Кападиа («Все, что нам кажется светом»);
— Шон Ван («Младший брат»);
— РаМелл Росс («Мальчишки из „Никеля“»).
Ранее DGA объявила претендентов в категориях «Телевидение» и «Документальное кино». Лидерами стали сериалы «Сегун», «Медведь» и «Пингвин», получившие по три номинации.
Вручение премии Гильдии режиссеров США состоится 8 февраля.