Съемки «Фоллаута» и «Хитростей» приостановили из‑за пожаров в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе приостановили производство сериалов из‑за пожаров, которые продолжают распространяться по районам Пасифик Палисейдс, Альтадена и Силмар.

Агентство FilmLA, выдающее разрешения на съемки в Лос-Анджелесе, выпустило уведомление о том, что «персонал, обычно доступный для поддержки кинопроизводства, может быть недоступен во время чрезвычайного положения».