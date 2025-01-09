Съемки «Фоллаута» и «Хитростей» приостановили из‑за пожаров в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе приостановили производство сериалов из‑за пожаров, которые продолжают распространяться по районам Пасифик Палисейдс, Альтадена и Силмар.
Агентство FilmLA, выдающее разрешения на съемки в Лос-Анджелесе, выпустило уведомление о том, что «персонал, обычно доступный для поддержки кинопроизводства, может быть недоступен во время чрезвычайного положения».
Хотя большинство съемочных площадок не находятся непосредственно в зоне пожара, качество воздуха значительно испорчено и опасно для здоровья, поэтому жителей просят не находиться на дорогах без необходимости.
NBCUniversal приостановило производство сериалов «Хитрости», «Женщина при деньгах», «Тед», «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» и «Место счастливчиков». Съемки фильмов не затронуты, поскольку все полнометражные фильмы NBCU снимаются за пределами Лос-Анджелеса, говорится в заявлении.
Amazon отложила съемки второго сезона сериала «Фоллаут», а студия CBS закрыла «Морскую полицию», «Морскую полицию: Истоки», «После полуночи» и «Соседей». На студии Disney-20 прекратились съемки «Доктора Одиссея», «Анатомии страсти» и «Джимми Киммела в прямом эфире».
Студийная площадка Warner Bros. также была закрыта из‑за близости к пожарам, что повлияло на съемки «Начальной школы Эбботт», «Всеамериканского», «Питта», а также «Первого брака Джорджи и Мэнди».