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Госдума планирует запретить деструктивный контент в видеоиграх

Сегодня в 09:46
Фото: Cavan Images/Getty Images

Госдума собирается в январе принять закон о запрете деструктивного контента. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, депутатам поступает много жалоб на видеоигры, содержащие агрессию, насилие и «пропаганду чуждых нам ценностей». Володин утверждает, что законопроект направлен в первую очередь на защиту детей от подобного контента.

Володин не уточнил, о каких именно играх идет речь, и не назвал конкретные действия, которые собирается предпринять Госдума.

В декабре 2024 года первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать прокатные удостоверения на видеоигры. По ее словам, такой законопроект сейчас разрабатывается в парламенте, а «в игровом пространстве есть огромный внутренний рынок, который сегодня никак не регулируется». Лантратова считает, что видеоигры ― «очень сильное оружие влияния» на детей.

Позже депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, который вводит маркировку видеоигр по их содержанию. Горелкин добавил, что документ не запрещает иностранные игровые сервисы и не содержит «невыполнимых требований».

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