Amazon Prime опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Джек Ричер». Первые три эпизода криминального триллера выйдут 20 февраля, а затем последующие эпизоды будут выходить каждый четверг до 27 марта.
В ролике Ричер дерется на кулаках с 2-метровым гигантом по имени Поли. «Он в два раза больше меня», — сказал он Фрэнсис Нигли по телефону. «В последний раз я видела парня в два раза больше тебя на горе Рашмор», — пошутила она.
В третьем сезоне Ричер «оказывается в самом сердце преступного мира, пытаясь спасти информатора Управления по борьбе с наркотиками, работающего под прикрытием. Он попадает в мир тайн и насилия и сталкивается с незаконченными делами из своего собственного прошлого».
Сюжет третьего сезона основан на романе «Джек Ричер, или Средство убеждения» («Убедительный довод») — седьмом в серии писателя Ли Чайлда. В продолжение вернется Мария Стен вместе с Энтони Майклом Холлом, Соней Кэссиди, Брайаном Ти, Джонни Берхтольдом, Робертом Монтесиносом, Дэниелом Дэвидом Стюартом и Оливье Рихтерсом. Ранее «Джека Ричера» продлили на четвертый сезон.