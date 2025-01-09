Amazon Prime опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Джек Ричер». Первые три эпизода криминального триллера выйдут 20 февраля, а затем последующие эпизоды будут выходить каждый четверг до 27 марта.

В ролике Ричер дерется на кулаках с 2-метровым гигантом по имени Поли. «Он в два раза больше меня», — сказал он Фрэнсис Нигли по телефону. «В последний раз я видела парня в два раза больше тебя на горе Рашмор», — пошутила она.