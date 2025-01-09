Юра Борисов и «Бриджертоны»: Гильдия актеров США объявила номинантов

Гильдия актеров США объявила номинантов на 31-ю ежегодную премию SAG Awards. Церемония вручения наград состоится 23 февраля.
В списке номинантов оказался Юра Борисов в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». Он также получил номинацию в категории «Лучший актерский состав» вместе со своими коллегами Марком Эйдельштейном, Майкой Мэдисон, Кареном Карагуляном, Ваче Товмасяном и Алексеем Серебряковым.
Объявление о номинантах было сделано во время пожаров в Лос-Анджелесе. «Мы думаем обо всех, кто пострадал от них, — о жителях, сотрудниках служб экстренного реагирования и всех тех, кто неустанно работает над защитой общества. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы пожертвовать на благотворительность по вашему выбору, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — говорится в заявлении гильдии, сопровождающем номинации.
Список номинантов на SAG Awards
Кино
Лучший актерский состав в игровом кино
- «Анора»
- «Никому не известный»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди («Бруталист»)
- Тимоти Шаламе («Никому не известный»)
- Дэниэл Крэйг («Квир»)
- Колман Доминго («Синг-Синг»)
- Рэйф Файнс («Конклав»)
Лучшая женская роль
- Памела Андерсон («Шоугёрл»)
- Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
- Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)
- Майки Мэдисон («Анора»)
- Деми Мур («Субстанция»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
- Юра Борисов («Анора»)
- Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Эдвард Нортон («Никому не известный»)
- Джереми Стронг («Ученик»)
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро («Никому не известный»)
- Джейми Ли Кёртис («Шоугёрл»)
- Даниэль Дедуайлер («Уроки пианино»)
- Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
- Зои Салдана («Эмилия Перес»)
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
- «Дэдпул и Росомаха»
- «Дюна: Часть вторая»
- «Каскадёры»
- «Гладиатор 2»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
ТВ
Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале
- «Бриджертоны»
- «День Шакала»
- «Дипломатка»
- «Медленные лошади»
- «Сёгун»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Таданобу Асано («Сёгун»)
- Джефф Бриджес («Старик»)
- Гэри Олдман («Медленные лошади»)
- Эдди Редмэйн («День Шакала»)
- Хироюки Санада («Сёгун»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Кэти Бэйтс («Мэтлок»)
- Эллисон Дженни («Дипломатка»)
- Никола Кохлан («Бриджертоны»)
- Кери Рассел («Дипломатка»)
- Анна Саваи («Сёгун»)
Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале
- «Медведь»
- «Начальная школа „Эбботт“»
- «Терапия»
- «Убийства в одном здании»
- «Хитрости»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
- Куинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
- Лиза Колон-Зайас («Медведь»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Адам Броди («Никто этого не хочет»)
- Тед Дэнсон («Человек внутри»)
- Харрисон Форд («Терапия»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме
- Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
- Кэти Бэйтс («Великая Лилиан Холл»)
- Джессика Ганнинг («Олененок»)
- Лили Глэдстоун («Под мостом»)
- Кристин Милиоти («Пингвин»)
- Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме
- Хавьер Бардем («История братьев Менендес»)
- Ричард Гэдд («Олененок»)
- Кевин Клайн («Все совпадения неслучайны»)
- Эндрю Скотт («Рипли»)
- Колин Фаррелл («Пингвин»)
Лучший каскадерский состав
- «Дом Дракона»
- «Пацаны»
- «Пингвин»
- «Сёгун»
- «Фоллаут»