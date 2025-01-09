Юра Борисов и «Бриджертоны»: Гильдия актеров США объявила номинантов

Объявление о номинантах было сделано во время пожаров в Лос-Анджелесе. «Мы думаем обо всех, кто пострадал от них, — о жителях, сотрудниках служб экстренного реагирования и всех тех, кто неустанно работает над защитой общества. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы пожертвовать на благотворительность по вашему выбору, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — говорится в заявлении гильдии, сопровождающем номинации.