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Юра Борисов и «Бриджертоны»: Гильдия актеров США объявила номинантов

Сегодня в 08:49
Фото: SAG Awards

Гильдия актеров США объявила номинантов на 31-ю ежегодную премию SAG Awards. Церемония вручения наград состоится 23 февраля.

В списке номинантов оказался Юра Борисов в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». Он также получил номинацию в категории «Лучший актерский состав» вместе со своими коллегами Марком Эйдельштейном, Майкой Мэдисон, Кареном Карагуляном, Ваче Товмасяном и Алексеем Серебряковым.

Объявление о номинантах было сделано во время пожаров в Лос-Анджелесе. «Мы думаем обо всех, кто пострадал от них, — о жителях, сотрудниках служб экстренного реагирования и всех тех, кто неустанно работает над защитой общества. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы пожертвовать на благотворительность по вашему выбору, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — говорится в заявлении гильдии, сопровождающем номинации.

Список номинантов на SAG Awards

Кино

Лучший актерский состав в игровом кино

  • «Анора»
  • «Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди («Бруталист»)
  • Тимоти Шаламе («Никому не известный»)
  • Дэниэл Крэйг («Квир»)
  • Колман Доминго («Синг-Синг»)
  • Рэйф Файнс («Конклав»)

Лучшая женская роль

  • Памела Андерсон («Шоугёрл»)
  • Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
  • Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)
  • Майки Мэдисон («Анора»)
  • Деми Мур («Субстанция»)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
  • Юра Борисов («Анора»)
  • Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Эдвард Нортон («Никому не известный»)
  • Джереми Стронг («Ученик»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро («Никому не известный»)
  • Джейми Ли Кёртис («Шоугёрл»)
  • Даниэль Дедуайлер («Уроки пианино»)
  • Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
  • Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино

  • «Дэдпул и Росомаха»
  • «Дюна: Часть вторая»
  • «Каскадёры»
  • «Гладиатор 2»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

ТВ

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале

  • «Бриджертоны»
  • «День Шакала»
  • «Дипломатка»
  • «Медленные лошади»
  • «Сёгун»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Таданобу Асано («Сёгун»)
  • Джефф Бриджес («Старик»)
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»)
  • Эдди Редмэйн («День Шакала»)
  • Хироюки Санада («Сёгун»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Кэти Бэйтс («Мэтлок»)
  • Эллисон Дженни («Дипломатка»)
  • Никола Кохлан («Бриджертоны»)
  • Кери Рассел («Дипломатка»)
  • Анна Саваи («Сёгун»)

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале

  • «Медведь»
  • «Начальная школа „Эбботт“»
  • «Терапия»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Хитрости»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
  • Куинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
  • Лиза Колон-Зайас («Медведь»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)
  • Айо Эдебири («Медведь»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Адам Броди («Никто этого не хочет»)
  • Тед Дэнсон («Человек внутри»)
  • Харрисон Форд («Терапия»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

  • Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)
  • Кэти Бэйтс («Великая Лилиан Холл»)
  • Джессика Ганнинг («Олененок»)
  • Лили Глэдстоун («Под мостом»)
  • Кристин Милиоти («Пингвин»)
  • Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

  • Хавьер Бардем («История братьев Менендес»)
  • Ричард Гэдд («Олененок»)
  • Кевин Клайн («Все совпадения неслучайны»)
  • Эндрю Скотт («Рипли»)
  • Колин Фаррелл («Пингвин»)

Лучший каскадерский состав

  • «Дом Дракона»
  • «Пацаны»
  • «Пингвин»
  • «Сёгун»
  • «Фоллаут»
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