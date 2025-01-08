Голливудские звезды эвакуируются из престижного района Лос-Анджелеса, охваченного огнем

Вчера / 09:12
Сестра главы OpenAI обвинила его в сексуализированном насилии. Семья не поддержала девушку
Вчера / 19:49
Илон Маск хочет купить «Ливерпуль»
Вчера / 18:28
Продажи музыки в Британии достигли рекордных значений
Вчера / 17:23
Салон объятий в Польше помогает одиноким и пережившим насилие
Вчера / 16:52
Из России депортировали более 80 тыс. мигрантов в 2024 году
Вчера / 16:20
Variety: Джейкоб Элорди заменит Пола Мескаля в новом фильме Ридли Скотта
Вчера / 15:39
Мэттью Перри подарил Лизе Кудроу банку со съемок «Друзей». После его смерти она нашла там записку
Вчера / 15:06
Из российской версии «Аноры» вырезали сцены употребления наркотиков
Вчера / 12:55
Бельгийцев попросили не есть рождественские елки
Вчера / 11:57
В Петербурге закроется кинотеатр «Англетер»
Вчера / 11:10
Арми Хаммер сыграет мстителя в маске в «Темном рыцаре» Уве Болла
Вчера / 10:10
Второй сезон «Игры в кальмара» за 11 дней стал вторым самым популярным сериалом не из США на Netflix
7 января / 18:25
Использование ИИ дает более точные результаты при скрининге рака молочной железы
7 января / 18:08
Meta* откажется от фактчекеров в фейсбуке и инстаграме
7 января / 16:49
Майки Мэдисон из «Аноры» вошла в список номинантов премии BAFTA «Восходящая звезда»
7 января / 16:19
На турнире по прыжкам с трамплина мужчин наградили деньгами, а женщин — шампунем и полотенцами
7 января / 15:30
Умер правый французский политик Жан-Мари Ле Пен
7 января / 15:23
McDonald’s отказался от некоторых показателей инклюзивности
7 января / 15:13
Перезапуск сериала «Гримм» запущен в производство
7 января / 14:13
Британские политики призвали Трампа пересмотреть отношения с Маском
7 января / 14:00
Флоренс Пью не хочет ролей вроде «Солнцестояния»: «Я слишком сильно издевалась над собой»
7 января / 13:30
Король Дании изменил флаг страны после слов Трампа о Гренландии
7 января / 13:15
«Невообразимая трагедия»: Обри Плаза отреагировала на смерть мужа
7 января / 11:48
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оформили развод
7 января / 10:06
Новую образовательную систему введут в российских университетах к сентябрю 2026 года
7 января / 09:29
Sony снимет фильмы по Horizon Zero Dawn и Helldivers, а также аниме по Ghost of Tsusima
7 января / 08:49
TMZ: Том Холланд и Зендая помолвлены
7 января / 08:29
«Не важно, какие у тебя убеждения»: вышел тизер второго сезона «Одних из нас»
Обновлено 6 января 2025 в 19:57
В Грузии вооруженные люди убили россиянина и похитили его жену. Полиция поймала подозреваемых
6 января / 19:45
Джастин Трюдо объявил об отставке с поста премьера Канады
6 января / 18:07
ИИ-сотрудники могут пополнить штат технологических компаний уже в 2025 году
6 января / 17:46
Папа римский Франциск призвал монахинь не ходить с «кислыми минами» и не сплетничать
6 января / 16:26
Сценарий второго сезона «Сегуна» почти готов
6 января / 16:16
Умер Майк Райндер, один из главных разоблачителей «Сайентологии»
6 января / 15:53
Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в получении незаконного финансирования от Каддафи

Голливудские звезды эвакуируются из престижного района Лос-Анджелеса, охваченного огнем

Вчера в 21:11
Фото: Apu Gomes/Getty Images

Масштабный природный пожар охватил престижный район Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, где живут многие голливудские звезды. Вместе с десятками тысяч местных жителей известные актеры и музыканты вынуждены эвакуироваться, оставляя свои роскошные особняки.

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар вспыхнул утром 7 января и с тех пор распространился на площадь более 1182 гектаров. Огонь бушует в четырех районах: кроме Пасифик-Палисейдс, это Херст, Итон и Вудли.

Быстрому распространению огня поспособствовали засуха и сильный ветер, порывы которого во вторник достигали 80-13 километров в час. Из‑за урагана в тушении невозможно полноценно задействовать авиацию.

© Apu Gomes/Getty Images

Пожар уничтожил более 1000 строений, два человека погибли, сообщил начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне. По меньшей мере 30 тыс. жителей Пасифик-Палисейдс были вынуждены эвакуироваться.

В престижном районе расположены особняки Рианны, Дженнифер Энистон, Бена Аффлека, Брэдли Купера, Тома Хэнкса, Адама Сэндлера и других знаменитостей. Резиденция вице-президентки США Камалы Харрис тоже попала в зону эвакуации, огонь подошел к ней на опасное расстояние.

Из своего особняка стоимостью в 20 млн долларов эвакуировался Бен Аффлек. По данным TMZ, после этого он направился в дом бывшей супруги Дженнифер Гарнер, который находится в соседнем районе, пока не попавшем под эвакуацию.

Звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл написал в инстаграме*, что выбрался из Малибу в последнюю минуту, а во время поездки небольшие пожары были по обе стороны дороги. Хэмилл назвал природное бедствие «самым ужасным пожаром с 1993 года» и призвал подписчиков оставаться в безопасности.

Актриса и писательница Джейми Ли Кертис сказала, что «ее сообщество и, возможно, ее дом в огне». «Моя семья в безопасности. Многие мои друзья потеряют свои дома. Многие другие общины тоже», ― написала она, поблагодарив пожарных и «всех добрых самаритян», которые помогают людям спастись от огня.

Певица Мэнди Мур тоже покинула свой дом, сообщив в соцсетях, что она в безопасности с «детьми, собаками и кошками» и «молится и благодарна спасателям». Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт призвал молиться за всех, пострадавших от пожара, и поблагодарил храбрых пожарных и спасателей.

Актер Джеймс Вудс рассказал в инстаграме*, что ему пришлось бросить свой «прекарсный и любимый дом в Палисейдс». По всей видимости, до него добрался огонь — об этом через айфон Вудса предупреждает пожарная сигнализация, установленная в особняке. «Это действительно разрывает сердце», — признался он.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами