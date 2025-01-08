Голливудские звезды эвакуируются из престижного района Лос-Анджелеса, охваченного огнем

Масштабный природный пожар охватил престижный район Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, где живут многие голливудские звезды. Вместе с десятками тысяч местных жителей известные актеры и музыканты вынуждены эвакуироваться, оставляя свои роскошные особняки.

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар вспыхнул утром 7 января и с тех пор распространился на площадь более 1182 гектаров. Огонь бушует в четырех районах: кроме Пасифик-Палисейдс, это Херст, Итон и Вудли.

Быстрому распространению огня поспособствовали засуха и сильный ветер, порывы которого во вторник достигали 80-13 километров в час. Из‑за урагана в тушении невозможно полноценно задействовать авиацию.

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Пожар уничтожил более 1000 строений, два человека погибли, сообщил начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне. По меньшей мере 30 тыс. жителей Пасифик-Палисейдс были вынуждены эвакуироваться.

В престижном районе расположены особняки Рианны, Дженнифер Энистон, Бена Аффлека, Брэдли Купера, Тома Хэнкса, Адама Сэндлера и других знаменитостей. Резиденция вице-президентки США Камалы Харрис тоже попала в зону эвакуации, огонь подошел к ней на опасное расстояние.

Из своего особняка стоимостью в 20 млн долларов эвакуировался Бен Аффлек. По данным TMZ, после этого он направился в дом бывшей супруги Дженнифер Гарнер, который находится в соседнем районе, пока не попавшем под эвакуацию.

Звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл написал в инстаграме*, что выбрался из Малибу в последнюю минуту, а во время поездки небольшие пожары были по обе стороны дороги. Хэмилл назвал природное бедствие «самым ужасным пожаром с 1993 года» и призвал подписчиков оставаться в безопасности.

Актриса и писательница Джейми Ли Кертис сказала, что «ее сообщество и, возможно, ее дом в огне». «Моя семья в безопасности. Многие мои друзья потеряют свои дома. Многие другие общины тоже», ― написала она, поблагодарив пожарных и «всех добрых самаритян», которые помогают людям спастись от огня.

Певица Мэнди Мур тоже покинула свой дом, сообщив в соцсетях, что она в безопасности с «детьми, собаками и кошками» и «молится и благодарна спасателям». Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт призвал молиться за всех, пострадавших от пожара, и поблагодарил храбрых пожарных и спасателей.

Актер Джеймс Вудс рассказал в инстаграме*, что ему пришлось бросить свой «прекарсный и любимый дом в Палисейдс». По всей видимости, до него добрался огонь — об этом через айфон Вудса предупреждает пожарная сигнализация, установленная в особняке. «Это действительно разрывает сердце», — признался он.