Илон Маск хочет купить «Ливерпуль»

Илон Маск заинтересован в покупке английского футбольного клуба «Ливерпуль». Об этом отец самого богатого человека в мире Эррол Маск рассказал в интервью Times Radio.

«О да, он бы хотел купить, это очевидно. Да кто угодно хотел бы — я в том числе. Но это не значит, что он покупает», ― отметил отец предпринимателя.

Он пояснил, что интерес к клубу отчасти обусловлен связью Маска с городом. «Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас есть родственники в Ливерпуле, и нам повезло знать многих из The Beatles, потому что они выросли с некоторыми из моей семьи», — добавил Эррол Маск.

Однако, по данным источников The Times и Sky Sports, руководство «Ливерпуля» не намерено продавать клуб, и никаких предложений от Илона Маска не поступало.

Сейчас «Ливерпуль» принадлежит американской компании Fenway Sports Group (FSG), которая приобрела клуб в 2010 году за 300 млн фунтов стерлингов. В мае прошлого года Forbes оценил «Ливерпуль» как четвертый самый дорогой футбольный клуб в мире с оценочной стоимостью в 4,3 млрд фунтов (5,37 млрд долларов). Это составляет чуть более 1% от общего состояния Маска, которое превышает 425 млрд долларов.