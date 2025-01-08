Продажи музыки в Британии достигли рекордных значений

За 2024 год британцы потратили на музыку рекордные 2,4 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Ассоциации цифровых развлечений и розничной торговли (ERA). Предыдущий рекорд ― 2,2 млрд фунтов ― был установлен в 2001-м, на пике популярности компакт-дисков.