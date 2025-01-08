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Продажи музыки в Британии достигли рекордных значений

Сегодня в 18:28
Фото: NurPhoto/Getty Images

За 2024 год британцы потратили на музыку рекордные 2,4 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Ассоциации цифровых развлечений и розничной торговли (ERA). Предыдущий рекорд ― 2,2 млрд фунтов ― был установлен в 2001-м, на пике популярности компакт-дисков.

Самым продаваемым альбомом 2024-го стал «The Tortured Poets Department» Тейлор Свифт, разлетевшийся тиражом в 783 820 экземпляров. В топ-10 также вошли пластинки The Weeknd, Сабрины Карпентер, Ноа Каана, Билли Айлиш, Чаппелл Рон, Fleetwood Mac, Charli XCX, Coldplay и Оливии Родриго.

Почти 85% денег, потраченных на музыку, принесли подписки на такие сервисы, как Spotify, Apple Music и Amazon Music. Выросли и продажи виниловых пластинок ― на 10,5% к предыдущему году, достигнув 6,7 млн проданных штук, или 196 млн фунтов стерлингов. Продажи компакт-дисков остались на прежнем уровне и составили 126,2 млн фунтов.

По словам экспертов, музыкальной индустрии потребовались годы, чтобы оправиться после прихода интернет-пиратства и незаконных стриминговых сайтов. Так, в 2014 году выручка от музыки в Великобритании снизилась до 1,2 млрд долларов.

«Теперь мы можем сказать окончательно — музыка вернулась», — заявила руководительница Ассоциации цифровых развлечений и розничной торговли Ким Бейли.

Однако в реальном выражении доходы музыкальной индустрии по-прежнему значительно отстают от показателей 2001 года. С учетом инфляции в 2001-м отрасль заработала сумму, эквивалентную нынешним 4 млрд фунтов стерлингов. Тогда самым продаваемым альбомом стала пластинка певицы Дайдо, разошедшаяся тиражом в 1,9 млн экземпляров.

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