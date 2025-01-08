Салон объятий в Польше помогает одиноким и пережившим насилие

В Польше большой популярностью пользуется салон, где можно получить терапевтическую поддержку в виде обнимашек. Об этом сообщает Daily Mail.

Профессиональная массажистка и физиотерапевтка Александра Касперек запустила необычный бизнес два года назад, после того как прочитала о похожей идее в интернете. Ее салон Ania Od Przytulania ― единственный в своем роде в польском регионе Силезия, на юго-западе страны.

Каждый сеанс в нем начинается со знакомства и нежного объятия в позе «плюшевого мишки». Касперек расспрашивает клиентов об их проблемах со здоровьем, включая боль в горле, насморк или температуру. Она также уточняет, не находится ли посетитель под воздействием алкоголя и наркотиков.

Всех клиентов знакомят с «правилами объятий», которые запрещают любое сексуализированное поведение. После приема душа пациенты переодеваются в халат и проходят «профессиональный сеанс коучинга», параллельно получая от Касперек поддержку в виде объятий.

«Прежде чем начать обниматься, я спрашиваю клиента, почему он [или она] пришел ко мне и как я могу ему помочь», ― поделилась массажистка. Она отметила, часть клиентов ― люди, пережившие травмы, страх эмоциональной или физической близости. Приходят также женщины, подвергшиеся насилию со стороны партнеров.

«Благодаря терапии объятиями они снова узнают, что прикосновение не только связано с физической болью, но оно также приятное, милое и успокаивающее», ― пояснила Касперек.

Терапия проходит на «пушистых, ароматных подушках и одеялах под спокойную музыку, играющую на заднем плане». Во время сеанса горит камин, а клиенту предлагается сладкое угощение, кофе, чай, горячий шоколад или бокал шампанского.

По словам предпринимательницы, интерес к салону очень большой. У него уже сформировалась база постоянных клиентов, в основном людей в возрасте от 40 до 60 лет. Из‑за большого спроса запись на прием приходится делать за несколько дней.