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Салон объятий в Польше помогает одиноким и пережившим насилие

Сегодня в 17:23
Фото: @ania-od-przytulania

В Польше большой популярностью пользуется салон, где можно получить терапевтическую поддержку в виде обнимашек. Об этом сообщает Daily Mail.

Профессиональная массажистка и физиотерапевтка Александра Касперек запустила необычный бизнес два года назад, после того как прочитала о похожей идее в интернете. Ее салон Ania Od Przytulania ― единственный в своем роде в польском регионе Силезия, на юго-западе страны.

Каждый сеанс в нем начинается со знакомства и нежного объятия в позе «плюшевого мишки». Касперек расспрашивает клиентов об их проблемах со здоровьем, включая боль в горле, насморк или температуру. Она также уточняет, не находится ли посетитель под воздействием алкоголя и наркотиков.

Всех клиентов знакомят с «правилами объятий», которые запрещают любое сексуализированное поведение. После приема душа пациенты переодеваются в халат и проходят «профессиональный сеанс коучинга», параллельно получая от Касперек поддержку в виде объятий.

«Прежде чем начать обниматься, я спрашиваю клиента, почему он [или она] пришел ко мне и как я могу ему помочь», ― поделилась массажистка. Она отметила, часть клиентов ― люди, пережившие травмы, страх эмоциональной или физической близости. Приходят также женщины, подвергшиеся насилию со стороны партнеров.

«Благодаря терапии объятиями они снова узнают, что прикосновение не только связано с физической болью, но оно также приятное, милое и успокаивающее», ― пояснила Касперек.

Терапия проходит на «пушистых, ароматных подушках и одеялах под спокойную музыку, играющую на заднем плане». Во время сеанса горит камин, а клиенту предлагается сладкое угощение, кофе, чай, горячий шоколад или бокал шампанского.

По словам предпринимательницы, интерес к салону очень большой. У него уже сформировалась база постоянных клиентов, в основном людей в возрасте от 40 до 60 лет. Из‑за большого спроса запись на прием приходится делать за несколько дней.

«Я не ожидала, что будет так много заинтересованных людей. Хотя печально, что так много людей одиноки», ― призналась владелица салона.

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