Из России депортировали более 80 тыс. мигрантов в 2024 году

В 2024 году из России были выдворены более 80 тыс. мигрантов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

В ведомстве уточнили, что это число иностранных граждан и лиц без гражданства было принудительно выдворено по решению судов уже к декабрю 2024 года.

Этот показатель в два раза выше, чем годом ранее. За весь 2023 год из России были вывезены 44,2 тыс. человек в 60 государств. Еще 26,6 тыс. были отправлены за пределы страны в 2022 году.

Представители службы приставов отметили, что 23 тыс. человек были депортированы из Москвы и Московской области. Они были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), и в следующие пять лет не смогут вернуться на территорию России.

В 2024 году Госдума приняла ряд законов в отношении иностранцев в России. Теперь детей перестанут брать в школы без знания русского языка, а иностранное гражданство будут рассматривать как отягчающий фактор при совершении преступления в России.

С 2025 года в Москве внедрят электронные удостоверения мигрантов. В этом документе будет записано, откуда приехал человек, его место работы и регистрации, биометрическая информация, полиция будет требовать эти документы в первую очередь.