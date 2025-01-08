Из России депортировали более 80 тыс. мигрантов в 2024 году

В 2024 году из России были выдворены более 80 тыс. мигрантов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
В ведомстве уточнили, что это число иностранных граждан и лиц без гражданства было принудительно выдворено по решению судов уже к декабрю 2024 года.
Этот показатель в два раза выше, чем годом ранее. За весь 2023 год из России были вывезены 44,2 тыс. человек в 60 государств. Еще 26,6 тыс. были отправлены за пределы страны в 2022 году.
Представители службы приставов отметили, что 23 тыс. человек были депортированы из Москвы и Московской области. Они были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), и в следующие пять лет не смогут вернуться на территорию России.
В 2024 году Госдума приняла ряд законов в отношении иностранцев в России. Теперь детей перестанут брать в школы без знания русского языка, а иностранное гражданство будут рассматривать как отягчающий фактор при совершении преступления в России.
С 2025 года в Москве внедрят электронные удостоверения мигрантов. В этом документе будет записано, откуда приехал человек, его место работы и регистрации, биометрическая информация, полиция будет требовать эти документы в первую очередь.
«Оставить средневековые подходы» решения проблемы мигрантов призывал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, миграционную политику нельзя менять «таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется», а массовые выдворения мигрантов не решат проблему и лишь усугубят межнациональную рознь.