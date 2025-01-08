Variety: Джейкоб Элорди заменит Пола Мескаля в новом фильме Ридли Скотта

Джейкоб Элорди участвует в переговорах по поводу съемок в новом постапокалиптическом триллере Ридли Скотта «The Dog Stars» («Собачьи звезды»), сообщает Variety.
Элорди должен заменить в картине Пола Мескаля, который, по данным издания, был вынужден отказаться от проекта из‑за участия в съемках антологии The Beatles Сэма Мендеса.
Новый фильм Скотта основан на одноименном романе Питера Хеллера 2012 года. Его действие происходит на Земле будущего, где большая часть человечества уничтожена пандемией смертельного вируса гриппа.
Если с Элорди заключат контракт, он исполнит в ленте главную роль ― пилота по имени Хиг, который ведет одинокий образ жизни, живет в Колорадо вместе со своим псом Джаспером и угрюмым стрелком, с которым подружился.
В декабре Риддли Скотт проговорился, что участие Мескаля в проекте под вопросом из‑за его графика. По словам режиссера, звезда «Гладиатора-2» и «Нормальных людей» «завален» проектами, а следующим будет фильм о The Beatles, так что артиста «возможно, придется отпустить».
Однако, как отмечает Variety, у Элорди тоже плотный график ― в первом квартале 2025 года должно начаться производство последнего сезона «Эйфории» и экранизации «Грозового перевала» с Марго Робби от Warner Bros. Скотт также рассчитывает приступить к съемкам весной 2025-го.