Мэттью Перри подарил Лизе Кудроу банку со съемок «Друзей». После его смерти она нашла там записку

После съемок в «Друзьях» Мэттью Перри подарил Лизе Кудроу банку для печенья со съемочной площадки. Почти 20 лет в ней лежала записка. О находке актриса рассказала на шоу Дрю Бэрримор, ее слова цитирует журнал People.

Ведущая спросила у гостьи, забирала ли она что‑либо со съемок сериалов или фильмов. Кудроу признала, что да, но не стала называть предметы. Тогда Бэрримор поинтересовалась, что стало с банкой с печеньем из квартиры героев.

Актриса вспомнила, что в 2004 году после работы над последним эпизодом Перри подарил посуду ей. Все это время артефакт со съемок стоял нетронутым в доме артистки. Кудроу осмотрела ее лишь после смерти коллеги в 2023 году.

«Мэттью подарил ее мне в конце нашей последней серии. Недавно я нашла записку, которую он оставил в ней для меня. Раньше я не открывала ее и не заглядывала внутрь. Но да, он это сделал. Он положил туда записку, а я забыла о ней», — поделилась Кудроу.

На бумажке было написано: «В нужное время в нужном месте (Timing Is Everything)».

Ту самую банку можно заметить на холодильнике за спинами героев. © Фото: NBCUniversal

Перри рассказывал о подарке в 2021 году журналу People. Он вспомнил, как в одной из первых серий героиня Кудроу, пришедшая на свидание к его персонажу, забыла надеть часы и перепутала предмет с ними.

Актер скончался на 55-м году жизни в октябре 2023 года. Его нашли без сознания в гидромассажной ванне дома в Лос-Анджелесе. Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Актер принимал препарат через своего постоянного врача в рамках легального, но не предусмотренного законом лечения депрессии. Доктор позже признал себя виновным в распространении наркотического вещества.