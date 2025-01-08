Из российской версии «Аноры» вырезали сцены употребления наркотиков

Из версии фильма «Анора» для российского проката убрали сцены с употреблением наркотиков. Сравнение театральной и российской версий провел кинокритик Тимур Алиев в своем телеграм-канале.

Скрыть запрещенные вещества прокатчику удалось с помощью редактирования кадров. В нужные моменты кадры обрезали, скрывая действия персонажей или устройства для курения. В частности, в двух моментах так удалось спрятать бонг в руках персонажа Марка Эйдельштейна и употребление им кокаина.