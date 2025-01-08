Из российской версии «Аноры» вырезали сцены употребления наркотиков

Из версии фильма «Анора» для российского проката убрали сцены с употреблением наркотиков. Сравнение театральной и российской версий провел кинокритик Тимур Алиев в своем телеграм-канале.
Скрыть запрещенные вещества прокатчику удалось с помощью редактирования кадров. В нужные моменты кадры обрезали, скрывая действия персонажей или устройства для курения. В частности, в двух моментах так удалось спрятать бонг в руках персонажа Марка Эйдельштейна и употребление им кокаина.
Как замечает Алиев, ранее в западном кино могли цензурировать мат или убирать из дубляжа упоминания запрещенных тем, скрывать сигареты и наркотики размытием. Обрезку кадров же он наблюдал впервые.
Удивление российским рейтингом 16+ у «Аноры» высказывал автор канала о кино «Федор, Бонд и Чук» Алексей Черников. В США картина прошла в кинотеатры с рейтингом R («только в присутствии взрослых»).
Автор телеграм-канала In the mood of hehe вспоминала, что режиссер фильма Шон Бейкер писал в соцсетях о цензуре для России. По его словам, из фильма должны были убрать употребление наркотиков и ругань, но о методе он не сообщал.
Драмеди «Анора» собрала в российском прокате чуть больше 2,1 млн долларов. Кроме того, она была отмечена более чем 50 раз американскими критиками, заработала пять номинаций на «Золотой глобус» и «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля в Каннах.
Благодаря картине о встрече стриптизерши с сыном русского олигарха Юра Борисов стал первым россиянином, номинированным на «Золотой глобус». Марк Эйдельштейн же после успеха ленты у критиков присоединился к касту второго сезона «Мистера и миссис Смит». Обоих также выдвинули на премию BAFTA.