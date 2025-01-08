Бельгийцев попросили не есть рождественские елки

Сегодня / 09:12
Сестра главы OpenAI обвинила его в сексуализированном насилии. Семья не поддержала девушку
Сегодня / 15:06
Из российской версии «Аноры» вырезали сцены употребления наркотиков
Сегодня / 11:57
В Петербурге закроется кинотеатр «Англетер»
Сегодня / 11:10
Арми Хаммер сыграет мстителя в маске в «Темном рыцаре» Уве Болла
Сегодня / 10:10
Второй сезон «Игры в кальмара» за 11 дней стал вторым самым популярным сериалом не из США на Netflix
Вчера / 18:25
Использование ИИ дает более точные результаты при скрининге рака молочной железы
Вчера / 18:08
Meta* откажется от фактчекеров в фейсбуке и инстаграме
Вчера / 16:49
Майки Мэдисон из «Аноры» вошла в список номинантов премии BAFTA «Восходящая звезда»
Вчера / 16:19
На турнире по прыжкам с трамплина мужчин наградили деньгами, а женщин — шампунем и полотенцами
Вчера / 15:30
Умер правый французский политик Жан-Мари Ле Пен
Вчера / 15:23
McDonald’s отказался от некоторых показателей инклюзивности
Вчера / 15:13
Перезапуск сериала «Гримм» запущен в производство
Вчера / 14:13
Британские политики призвали Трампа пересмотреть отношения с Маском
Вчера / 14:00
Флоренс Пью не хочет ролей вроде «Солнцестояния»: «Я слишком сильно издевалась над собой»
Вчера / 13:30
Король Дании изменил флаг страны после слов Трампа о Гренландии
Вчера / 13:15
«Невообразимая трагедия»: Обри Плаза отреагировала на смерть мужа
Вчера / 11:48
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оформили развод
Вчера / 10:06
Новую образовательную систему введут в российских университетах к сентябрю 2026 года
Вчера / 09:29
Sony снимет фильмы по Horizon Zero Dawn и Helldivers, а также аниме по Ghost of Tsusima
Вчера / 08:49
TMZ: Том Холланд и Зендая помолвлены
Вчера / 08:29
«Не важно, какие у тебя убеждения»: вышел тизер второго сезона «Одних из нас»
Обновлено 6 января 2025 в 19:57
В Грузии вооруженные люди убили россиянина и похитили его жену. Полиция поймала подозреваемых
6 января / 19:45
Джастин Трюдо объявил об отставке с поста премьера Канады
6 января / 18:07
ИИ-сотрудники могут пополнить штат технологических компаний уже в 2025 году
6 января / 17:46
Папа римский Франциск призвал монахинь не ходить с «кислыми минами» и не сплетничать
6 января / 16:26
Сценарий второго сезона «Сегуна» почти готов
6 января / 16:16
Умер Майк Райндер, один из главных разоблачителей «Сайентологии»
6 января / 15:53
Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в получении незаконного финансирования от Каддафи
6 января / 15:37
Почти 40 миллионов человек могут умереть от супербактерий в течение следующих 25 лет
6 января / 13:52
США накрыл сильнейший за 10 лет снежный шторм
6 января / 13:18
Полиции Южной Кореи передали ордер на арест президента Юн Сок Еля
6 января / 11:15
Фильмы о Короле Льве собрали 3 млрд долларов в кино, трилогия «Соник в кино» — 1 млрд
6 января / 10:07
Деми Мур — о «Золотом глобусе»: «30 лет назад продюсер сказал, что моя игра „сгодится под попкорн“»
6 января / 09:03
Big Baby Tape не может уехать из ОАЭ — на него завели дело
6 января / 08:57
«Эмилия Перес», «Сегун» и «Бруталист»: кто выиграл «Золотой глобус» 2025 года

Бельгийцев попросили не есть рождественские елки

Сегодня в 12:55
Фото: Arun Kuchibhotla/Unsplash

Бельгийское федеральное агентство по безопасности пищевой цепи призвало соотечественников не употреблять в пищу рождественские елки. Об этом пишет газета La Dépêche du Midi.

Предложение превратить оставшиеся после праздников ели в пищу появилось на сайте муниципалитета города Гент. По идее городских властей, это могло бы сократить объем выбрасываемых отходов, хотя хвойные иглы можно высушить и использовать для приготовления масла, как это делают в Скандинавии.

На федеральном уровне инициатива не нашла поддержки.

«Рождественские елки не предназначены для попадания в пищевую цепочку», — ответили журналистам в ведомстве. Там отметили, что деревья могут быть небезопасны для людей и для животных из‑за вероятной обработки пестицидами при выращивании.

«Потребители не могут знать, были ли елки обработаны антипиренами, а незнание этого может иметь серьезные, даже фатальные последствия. Есть много причин не поощрять и не стимулировать повторное использование рождественских елок в пищевой цепи», — добавили в пресс-службе.

После этого муниципалитет поменял заголовок публикации. Раньше в нем говорилось: «Съешьте свою елку». Затем призыв сменился более холодным: «Скандинавы едят свои елки».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами