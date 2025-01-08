Бельгийцев попросили не есть рождественские елки

Бельгийское федеральное агентство по безопасности пищевой цепи призвало соотечественников не употреблять в пищу рождественские елки. Об этом пишет газета La Dépêche du Midi.
Предложение превратить оставшиеся после праздников ели в пищу появилось на сайте муниципалитета города Гент. По идее городских властей, это могло бы сократить объем выбрасываемых отходов, хотя хвойные иглы можно высушить и использовать для приготовления масла, как это делают в Скандинавии.
На федеральном уровне инициатива не нашла поддержки.
«Рождественские елки не предназначены для попадания в пищевую цепочку», — ответили журналистам в ведомстве. Там отметили, что деревья могут быть небезопасны для людей и для животных из‑за вероятной обработки пестицидами при выращивании.
«Потребители не могут знать, были ли елки обработаны антипиренами, а незнание этого может иметь серьезные, даже фатальные последствия. Есть много причин не поощрять и не стимулировать повторное использование рождественских елок в пищевой цепи», — добавили в пресс-службе.
После этого муниципалитет поменял заголовок публикации. Раньше в нем говорилось: «Съешьте свою елку». Затем призыв сменился более холодным: «Скандинавы едят свои елки».