Бельгийцев попросили не есть рождественские елки

Бельгийское федеральное агентство по безопасности пищевой цепи призвало соотечественников не употреблять в пищу рождественские елки. Об этом пишет газета La Dépêche du Midi.

Предложение превратить оставшиеся после праздников ели в пищу появилось на сайте муниципалитета города Гент. По идее городских властей, это могло бы сократить объем выбрасываемых отходов, хотя хвойные иглы можно высушить и использовать для приготовления масла, как это делают в Скандинавии.