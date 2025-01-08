В Петербурге закроется кинотеатр «Англетер»

Кинотеатр Angleterre Cinema Lounge закроется 8 января. Об этом сообщили представители организации в телеграм-канале.
«„Кино&Театр“ подходит к завершению своей деятельности. 12 лет он открывал свои двери для вас. Вместе мы посмотрели множество фильмов, обсудили их с создателями, поразмышляли на различные темы. Мы очень надеемся, что в каждом из вас осталась частичка волшебной атмосферы и душевного тепла, вложенного нашей командой», — говорится в посте кинотеатра.
«Мы не знаем, что будет с кинотеатром дальше, но очень надеемся, что будет что‑то хорошее», — добавили в «Англетере».
Вывеска над входом в Angleterre Cinema Lounge будет понемногу тускнеть, а вечером перед закрытием погаснет совсем. На последних сеансах там покажут «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы, «Партенопу» Паоло Соррентино и документальный фильм «Последний вальс» Юлии Бобковой.
Как основатель кинотеатра Станислав Ершов рассказывал изданию «Фонтанка», что закрытие связано с ремонтом первого этажа отеля «Англетер» и кафе «Счастье». В ноябре он получил уведомление о расторжении договора аренды и пытался договориться с представителями заведения, которое выиграло тендер на аренду первого этажа.
«Кино&Театр Angleterre Cinema Lounge» открылся в отеле в феврале 2013 года. Его сотрудники отбирали фильмы «для думающего зрителя», показывали их оригинальные версии с русскими субтитрами и запрещали посетителям есть в зале. В зале также проходили премьеры, фестивали, творческие встречи. В разное время его посещали Александр Сокуров, Павел Лунгин, Седрик Клапиш, Фанни Ардан, Паоло Соррентино, Сергей Мирошниченко, Алексей Учитель, Анатолий Васильев и многие кинематографисты. Заведение попало в топ-50 артхаусных кинотеатров Европы по версии издательства Spotted by Locals.