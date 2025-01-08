В Петербурге закроется кинотеатр «Англетер»

«„Кино&Театр“ подходит к завершению своей деятельности. 12 лет он открывал свои двери для вас. Вместе мы посмотрели множество фильмов, обсудили их с создателями, поразмышляли на различные темы. Мы очень надеемся, что в каждом из вас осталась частичка волшебной атмосферы и душевного тепла, вложенного нашей командой», — говорится в посте кинотеатра.