Арми Хаммер сыграет мстителя в маске в «Темном рыцаре» Уве Болла

Арми Хаммер сыграет главную роль в новом фильме Уве Болла «Темный рыцарь». Об этом пишет Variety.
Героем актера станет мститель в маске, преследующий преступников. Съемки триллера должны начаться в конце января в Хорватии.
Согласно синопсису, протагонист берет правосудие в свои руки и начинает охоту на бандитов, что делает его сенсацией в соцсетях и героем для городских жителей. Однако начальник местной полиции видит в нем угрозу для общества и стремится положить конец виджилантизму.
Хотя концепт отчасти напоминает одноименный фильм Кристофера Нолана, продюсер Майкл Рош подчеркнул, что у его команды получится совершенно другая картина, которую будет невозможно перепутать с чем‑то еще.
Это уже второй проект с участием Хаммера, анонсированный в последнее время. В октябре он присоединился к актерскому составу вестерна «Frontier Crucible» от продюсера Далласа Соннье («Костяной томагавк», «Закатать в асфальт»).
Голливудская карьера звезды «Агентов А.Н.К.Л.» пошла под откос в 2021 году, когда несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист. Расследование окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привели к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.
В недавнем подкасте актер признался, что в последние месяцы почувствовал большой интерес продюсеров и ему даже приходится отказываться от некоторых предложений.
«В моем графике остается все меньше места. После четырех лет этого дерьма ничто не приносило мне такого удовольствия, как первый отказ от рабочего предложения», — рассказал Хаммер.