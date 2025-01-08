Арми Хаммер сыграет мстителя в маске в «Темном рыцаре» Уве Болла

Согласно синопсису, протагонист берет правосудие в свои руки и начинает охоту на бандитов, что делает его сенсацией в соцсетях и героем для городских жителей. Однако начальник местной полиции видит в нем угрозу для общества и стремится положить конец виджилантизму.