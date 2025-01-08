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Второй сезон «Игры в кальмара» за 11 дней стал вторым самым популярным сериалом не из США на Netflix

Сегодня в 10:10
Кадр: Netflix

Второй сезон «Игры в кальмара» стал вторым по популярности неамериканским сериалом на Netflix. В этом рейтинге он уступает только первому сезону. Об этом пишет The Wrap.

За 11 дней после релиза драма о играх на смерть набрала 126 млн просмотров. 58 млн из них набрались за вторую неделю после выхода.

Возглавляет этот список первый сезон. После релиза продолжения он прибавил еще 13,6 млн просмотров, благодаря чему общее число выросло до 265 млн.

Продолжение «Игры в кальмара» сходу влетело в топ-4 самых популярных сериалов на стриминговом сервисе. В этом рейтинге также лидирует первый сезон, за ним расположились «Уэнсдей» с 252 млн просмотров и четвертый сезон «Очень странных дел» (140 млн). Пятерку замыкает «Монстр: История Джеффри Дамера» (115 млн).

Сиквел корейского проекта ранее оказался самой просматриваемой премьерой в истории платформы. Набрав 68 млн просмотров меньше чем за неделю, он обогнал «Уэнсдей» с Дженной Ортегой (у того в 2022 году набрались лишь 50 млн за неделю).

Действие второго сезона происходит через три года после того, как Сон Ки Хун победил в «Игре в кальмара». В продолжении он отправится на задание. После ужасов, которые он пережил в прошлый раз, ему предстоит раскрыть правду об этих играх.

Релиз третьего сезона ожидается в 2025 году, более точной даты пока нет. Ранее создатель сериала Хван Дон Хек говорил, что продолжение, вероятно, выйдет летом или осенью.

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Теги:
Netflix
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