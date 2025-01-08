Сестра главы OpenAI обвинила его в сексуализированном насилии. Семья не поддержала девушку

Сестра главы OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии. Семья встала на его защиту. Об этом пишет Business Insider.

6 января Энн Альтман подала в суд исковое заявление, в котором утверждает, что в 1990-х и 2000-х годах, когда ей было три года, 12-летний брат подвергал ее насилию. В частности, он несколько раз в неделю якобы заставлял ее заниматься оральным сексом, а позже стал насиловать и избивать. Это привело к посттравматическому стрессовому расстройству и физическим травмам у истицы, а также лишило ее «возможности наслаждаться нормальной жизнью в результате эмоциональных травм»

«Годами ответчик Сэм Альтман манипулировал истцом Энн Альтман, заставлял ее поверить, что вышеупомянутые сексуальные действия были ее идеей, хотя на тот на момент ей еще не исполнилось пяти лет, а ответчик был почти подростком», — говорится в жалобе. Девушка требует от брата возместить ущерб в размере 75 тыс. долларов и оплатить услуги ее юриста.

Основатель OpenAI ответил заявлением, которое также подписали его мать Конни и младшие братья Макс и Джек Альтманы. В тексте они отвергли обвинения и назвали их неправдивыми, а родственницу обвинили в вымогательстве.

«Наша семья любит Энни и беспокоится о ее здоровье. Уход за членом семьи с ментальными проблемами дается невероятно тяжело», — сказано в твите.

«Годами мы разными способами помогали Энни, но старались не поддаваться на ее поведение и искали совета у профессионалов. К тому же, мы ежемесячно давали ей деньги, платили по ее счетам, оплачивали ее квартиру, помогали с поиском работы и специалистов, а также предлагали купить дом через трастовый фонд, чтобы у нее было жилье, которое нельзя быстро продать. Еще Энни ежемесячно получает деньги из фонда нашего умершего отца, эти средства будут поступать к ней до конца ее жизни», — отмечает семья Альтман.

Тем не менее, пишут они, Энни продолжает требовать больше денег и распространяет недостоверные сведения о родственниках, особенно Сэме. Ранее семья отказывалась это комментировать, но иск стал последней каплей.

«В разные годы она обвиняла членов семьи в сокрытии отцовских средств, взломе вай-фая и блокировке ее в социальных сетях. Теперь она утверждает, что Сэм издевался над ней в детстве. Ничего из этого не является правдой, а ситуация причиняет боль всем в нашей семье. Особенно неприятно видеть то, как она отказывается от лечения и нападает на членов семьи, которые стараются помочь», — отмечено в заявлении.

Сэм Альтман уверен, что с помощью иска сестра намерена узнать его реальное состояние и взыскать более высокую компенсацию. Он привел цитату из письма ее юриста. Тот писал, что по законам штата Миссури (там живет семья Альтман) ответчику придется раскрыть свое состояние перед присяжными, чтобы те определили размер компенсации.