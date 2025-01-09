Объявление номинантов «Оскара» отложили из‑за пожара в Калифорнии

Срок голосования за номинантов на премию «Оскар» продлили на два дня из‑за пожаров в Южной Калифорнии, пишет Variety.

Голосование почти для 10 тыс. членов Академии началось 8 января и первоначально должно было завершиться 12 января. Теперь крайний срок передвинули на 14 января. Объявление номинантов, первоначально запланированное на 17 января, перенесли на 19 января.

Академия разослала членам электронное письмо с подробным описанием изменений даты от генерального директора Билла Крамера. «Мы хотим выразить глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Многие из наших членов и коллег по индустрии живут и работают в районе Лос-Анджелеса, и мы думаем о вас», — сказано в сообщении.

Церемония «Оскара» состоится 2 марта. Ведущим выступит Конан О’Брайен.

Из‑за разрушительных пожаров также отменили или перенесли множество премьер и других событий в Лос-Анджелесе. Студии Amazon MGM Studios и Universal Studios первыми отменили запланированные на вторник премьеры «Неукротимого» и «Человека-волка». Тем временем Paramount и Max отменили премьеры «Быть лучше: История Робби Уильямса».