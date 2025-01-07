Meta* откажется от фактчекеров в фейсбуке и инстаграме

Facebook, Instagram и Threads откажутся от услуг фактчекеров. Соцсети использовали их для борьбы с фейками. Об изменениях гендиректор Meta Марк Цукерберг рассказал в видео в своих аккаунтах.

По его словам, корпорация, которой принадлежат обе платформы, прекратит программу проверки фактов с помощью доверенных партнеров и заменит ее системой, похожей на Community Notes в X, которой будут управлять пользователи.

Кроме того, компания изменит правила модерации политического контента и избавится от алгоритмов, которые сокращали количество таких постов в лентах пользователей.

«Мы собираемся вернуться к нашим корням и сосредоточиться на уменьшении количества ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах», — отметил Цукерберг.

Глава медиагиганта добавил, что выборы оказали большое влияние на решение компании, и раскритиковал «правительства и устоявшиеся средства массовой информации» за стремление «цензурировать как можно больше». Он также заметил, что системы модерации Meta ранее допускали слишком много ошибок.