Meta* откажется от фактчекеров в фейсбуке и инстаграме

Facebook, Instagram и Threads откажутся от услуг фактчекеров. Соцсети использовали их для борьбы с фейками. Об изменениях гендиректор Meta Марк Цукерберг рассказал в видео в своих аккаунтах.
По его словам, корпорация, которой принадлежат обе платформы, прекратит программу проверки фактов с помощью доверенных партнеров и заменит ее системой, похожей на Community Notes в X, которой будут управлять пользователи.
Кроме того, компания изменит правила модерации политического контента и избавится от алгоритмов, которые сокращали количество таких постов в лентах пользователей.
«Мы собираемся вернуться к нашим корням и сосредоточиться на уменьшении количества ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах», — отметил Цукерберг.
Глава медиагиганта добавил, что выборы оказали большое влияние на решение компании, и раскритиковал «правительства и устоявшиеся средства массовой информации» за стремление «цензурировать как можно больше». Он также заметил, что системы модерации Meta ранее допускали слишком много ошибок.
«Прошедшие выборы также кажутся нам переломным моментом в культуре, необходимым, чтобы снова отдать предпочтение свободе слова. Поэтому мы собираемся вернуться к нашим корням и сосредоточиться на сокращении ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах», — сказал Цукерберг.
«Мы создали множество сложных систем для модерирования контента, но проблема сложных систем в том, что они допускают ошибки. Даже если они случайно цензурируют всего 1% сообщений, это миллионы людей, и мы достигли точки, когда ошибок и цензуры становится слишком много», — посетовал основатель Facebook.
К тому же Meta отменит правила в отношении чувствительных тем вроде миграции и гендерных вопросов, а автоматические системы будут переориентированы на «нарушения высокой степени серьезности» и жалобы пользователей.
Анонс Цукерберга случился спустя несколько дней после публикации Financial Times о планах Meta запустить в соцсетях аккаунты, управляемые искусственным интеллектом. По замыслу руководства компании, аватары должны помочь традиционным соцсетям удержать внимание молодежи и самостоятельно генерировать контент.
* Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.