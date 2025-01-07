Использование ИИ дает более точные результаты при скрининге рака молочной железы

«Мы можем повысить процент выявления без увеличения вреда для женщин, участвующих в скрининге рака молочной железы, этот подход также может снизить нагрузку на радиологов», — рассказал профессор Александр Каталинич, соавтор исследования из Университета Любека в Германии.

Каталинич и его коллеги проанализировали данные 461 818 женщин в Германии, которые прошли скрининг на рак молочной железы в период с июля 2021 года по февраль 2023 года в ходе национальной программы, направленной на бессимптомных женщин в возрасте 50–69 лет.

У всех женщин снимки были независимо изучены двумя радиологами. Однако для 260 739 женщин хотя бы один из экспертов использовал инструмент ИИ.

Метод не только наглядно маркирует снимки, которые он считает подозрительными, как «нормальные», но и выдает предупреждение о «подстраховке», когда снимок, который он оценивает как подозрительный, был признан таковым рентгенологом. В этом случае инструмент также выделяет область сканирования, которая, по его мнению, заслуживает внимания.

В целом у 2881 женщины, участвовавшей в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Medicine, был диагностирован рак молочной железы. Процент выявления был на 6,7% выше в группе с ИИ. Однако после учета таких факторов, как возраст женщин и квалификация радиологов, исследователи обнаружили, что эта разница увеличивается, и показатель на 17,6% выше в группе ИИ — 6,70 на 1000 женщин по сравнению с 5,70 на 1000 женщин в стандартной группе. Другими словами, при использовании ИИ на 1000 женщин, прошедших скрининг, был выявлен один дополнительный случай рака.