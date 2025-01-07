Майки Мэдисон из «Аноры» вошла в список номинантов премии BAFTA «Восходящая звезда»

В список из пяти человек вошли Майки Мэдисон («Анора»), Мариса Абела («Обратно в мрак»), Джаррел Джером («Неукратимый»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул») и Набхан Ризван («В камере»). По совпадению, трое из пяти — Абела, Джонссон и Ризван — снялись в сериале «Индустрия».

Номинантов объявил в Лондоне в отеле Savoy Джек О’Коннелл, который сам стал лауреатом премии «Восходящая звезда» в 2014 году и снялся вместе с Абелой в фильме «Назад к черному».