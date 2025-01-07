Майки Мэдисон из «Аноры» вошла в список номинантов премии BAFTA «Восходящая звезда»

Британская академия объявила номинантов на премию «Восходящая звезда-2025». Это единственная награда среди кинопремий BAFTA, за которую голосует публика, пишет Variety.
В список из пяти человек вошли Майки Мэдисон («Анора»), Мариса Абела («Обратно в мрак»), Джаррел Джером («Неукратимый»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул») и Набхан Ризван («В камере»). По совпадению, трое из пяти — Абела, Джонссон и Ризван — снялись в сериале «Индустрия».
Номинантов объявил в Лондоне в отеле Savoy Джек О’Коннелл, который сам стал лауреатом премии «Восходящая звезда» в 2014 году и снялся вместе с Абелой в фильме «Назад к черному».
«BAFTA учредила премию EE Rising Star Award в честь покойной Мэри Селвэй, прозорливого директора по кастингу, которая посвятила свою жизнь поиску и поддержке талантов», — рассказала исполнительный директор BAFTA Джейн Милличип в преддверии анонса.
«Наследие Мэри продолжает жить благодаря этой премии, которая отмечает два десятилетия нашей приверженности культивированию новых голосов, подчеркивая преобразующую силу повествования, творчества и инноваций в кино. Номинантами этого года стали пять невероятно одаренных личностей, чьи работы уже привели в восторг зрителей по всему миру», — добавила она.
Среди предыдущих победителей — Дэниел Калуя, Том Холланд, Летиция Райт, Джон Бойега, Джеймс МакЭвой и Том Харди. В прошлом году эту награду получила звезда фильма «Как заниматься сексом» Миа МакКенна-Брюс.
Награда «Восходящая звезда BAFTA» 2024 года будет вручена на церемонии вручения кинопремии BAFTA 16 февраля в Королевском фестивальном зале. 15 января будет объявлен полный список номинантов.