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На турнире по прыжкам с трамплина мужчин наградили деньгами, а женщин — шампунем и полотенцами

Сегодня в 16:19
Фото: из соцсетей Селины Фрейтаг

Организаторы профессионального турнира по прыжкам с трамплина наградили спортсменов-мужчин денежными призами, а женщинам вручили шампуни и полотенца. Об этом чемпионка мира Селина Фрайтаг из Германии рассказала телеканалу ARD, пишет BR24.

Инцидент произошел на турнире Two-Nights-Tour в немецком Гармиш-Партенкирхене накануне Нового года. Фрайтаг приняла в нем участие и одержала победу, но была сильно разочарована неравенством призового фонда.

«В мужских соревнованиях вы получаете 3000 франков (около 3300 долларов. — Прим.ред.) за победу в квалификационном раунде. Я получила сумку с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами. Я бы не жаловалась на это, но неравенство очевидно», — возмутилась двукратная чемпионка мира.

В международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) признали, что проблема существует, и выразили желание изменить ситуацию. Директор организации Сандро Пертиле назвал случившееся неприятностью и обратил внимание, что женский этап проходил в конце долгого дня соревнований, а из 10 тыс. зрителей наблюдать за спортсменками остались только 3000 человек.

«Именно с этого (с ограничений на программы и сокращения длительности ивентов. — Прим.ред.) мы должны начинать. Сейчас мы обсуждаем, стоит ли, например, отменить пробные старты и проводить только одну квалификацию в выходные», — добавил он.

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