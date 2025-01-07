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Умер правый французский политик Жан-Мари Ле Пен

Сегодня в 15:30
Фото: Patrick Durand/Getty Images

В возрасте 96 лет скончался бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Об этом сообщило издание Le Monde.

Бывший десантник, возглавлявший партию с 1972 по 2011 год, несколько недель находился в лечебном учреждении и умер в полдень во вторник «в окружении своих близких», говорится в заявлении его семьи.

В прошлом году Ле Пен вместе со своей дочерью Марин Ле Пен столкнулся с обвинениями в присвоении средств, полученных от Европейского парламента с помощью фальшивых должностей. Жан-Мари Ле Пен был освобожден от участия в суде по состоянию здоровья.

Ле Пен неоднократно вызывал споры и судебные иски своими взглядами на холокост, который он назвал «простой деталью» в истории Второй мировой войны, и своим восхвалением военного правительства Франции «Виши», которое сотрудничало с нацистскими оккупантами.

Он был неоднократно осужден и оштрафован за оспаривание преступлений против человечности. В 2014 году он предположил, что смертельный вирус Эбола может стать решением проблемы глобального демографического взрыва. Двумя годами позже он был осужден за «провоцирование ненависти и этнической дискриминации» за то, что тремя годами ранее заявил на собрании общественности, что цыгане в городе «вызывают сыпь» и воняют.

Ле Пен стал пожизненным почетным президентом «Национального фронта», когда его дочь возглавила партию в 2011 году. Она выгнала его из партии в 2015 году после очередных провокационных заявлений. Окончательно исключить его из партии удалось только в 2018 году после нескольких судебных тяжб.

Ле Пен пять раз баллотировался на пост президента и потряс Францию в 2002 году, когда обошел кандидата от социалистов Лионеля Жоспена в первом туре голосования и оказался против Жака Ширака во втором туре голосования в Елисейском дворце. Ширак победил с убедительным отрывом — более 82% голосов.

Впервые он был избран депутатом парламента в 1956 году, а в 1972 году стал одним из основателей «Национального фронта». Он оставался членом парламента до 1988 года, а в 2004 году стал евродепутатом, проработав до 2019 года. С 2010 по 2015 год он также был депутатом регионального совета в Прованс — Альпы — Лазурный берег. От первой жены Пьеретты у него три дочери, из которых Марин — самая младшая.

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