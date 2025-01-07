Перезапуск сериала «Гримм» запущен в производство

Мир основанного на сказках процедурала дополнят фильмом, подробностей его сюжета пока не раскрывают. По задумке авторов адаптации, картина должна быть доступна новым зрителям и представит новых персонажей и мифологических существ, но также может прийтись по вкусу поклонникам оригинала. Если детектив станет успешным, его могут превратить в франшизу.