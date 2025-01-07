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Перезапуск сериала «Гримм» запущен в производство

Сегодня в 15:13
Фото: NBCUniversal

Стриминговый сервис Peacock готовит ребут сериала «Гримм». Об этом узнало издание Deadline.

Мир основанного на сказках процедурала дополнят фильмом, подробностей его сюжета пока не раскрывают. По задумке авторов адаптации, картина должна быть доступна новым зрителям и представит новых персонажей и мифологических существ, но также может прийтись по вкусу поклонникам оригинала. Если детектив станет успешным, его могут превратить в франшизу.

Сценарий ленты напишет создатель сериала «До смерти красива» Джош Берман. С проектом также связаны шоураннеры оригинала Дэвид Гринуолт и Джим Кауф.

«Гримм» стал хитом на NBC в 2011 году, хотя канал совершенно не делал на него ставку. В центре сюжета находился детектив отдела убийств Ник Брукхарт. Полицейский из современного Портленда неожиданно для себя узнал, что принадлежит к роду Гриммов — охотников на мифических существ. После этого жизнь мужчины круто меняется, и он начинает защищать соседей от зловещих героев сказок.

Сериал продержался в эфире шесть сезонов и был высоко оценен не только в США, но и в других странах мира. Например, сейчас у него держится рейтинг в 7,9 балла при 206 тыс. оценок на «Кинопоиске».

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