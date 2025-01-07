McDonald’s отказался от некоторых показателей инклюзивности

В частности, компания перестанет требовать от своих поставщиков выполнения обязательств по достижению определенных показателей DEI. Кроме того, корпорация прекратит участие во внешних исследованиях, оценивающих корпоративное многообразие.

McDonald’s также меняет название своей команды по многообразию на Global Inclusion Team. «Такое изменение названия более уместно для McDonald’s в свете нашей ценности инклюзивности и лучше согласуется с работой этой команды», — говорится в заявлении организации.

При этом компания подчеркнула, что не отказывается от своей миссии по поддержанию многообразия персонала. Представители сети фастфуда отметили, что будут продолжать поддержку инклюзивности на рабочем месте и во всех сферах деятельности, а также сотрудничество со своими поставщиками и продавцами, обсуждая вопросы многообразия и инклюзивности.