McDonald’s отказался от некоторых показателей инклюзивности

McDonald’s отметил некоторые из своих практик в области равноправия и инклюзивности (DEI), пишет The Wall Street Journal.
В частности, компания перестанет требовать от своих поставщиков выполнения обязательств по достижению определенных показателей DEI. Кроме того, корпорация прекратит участие во внешних исследованиях, оценивающих корпоративное многообразие.
McDonald’s также меняет название своей команды по многообразию на Global Inclusion Team. «Такое изменение названия более уместно для McDonald’s в свете нашей ценности инклюзивности и лучше согласуется с работой этой команды», — говорится в заявлении организации.
При этом компания подчеркнула, что не отказывается от своей миссии по поддержанию многообразия персонала. Представители сети фастфуда отметили, что будут продолжать поддержку инклюзивности на рабочем месте и во всех сферах деятельности, а также сотрудничество со своими поставщиками и продавцами, обсуждая вопросы многообразия и инклюзивности.
«Позиция „McDonald’s“ и наша приверженность инклюзивности непоколебимы. С момента основания мы гордимся тем, что понимаем: основа нашего бизнеса — это люди. Как сказал Фред Тернер, „мы работаем с людьми, и никогда не забывайте об этом“», — говорится в заявлении компании.
Согласно официальной статистике компании, более 30% руководителей в ее составе представляют меньшинства, а 25% выплат поставщикам получают компании, достигшие показателей разнообразия.
Как следует из заявления, новая позиция McDonald’s обусловлена недавним решением Верховного суда против позитивной дискриминации и переоценки другими корпорациями своих инициатив в области разнообразия. Давление со стороны онлайн-сообщества и судебные угрозы заставили многие компании, в том числе Walmart, Ford, Harley-Davidson, John Deere и другие, внести изменения в свои инициативы DEI.