Британские политики призвали Трампа пересмотреть отношения с Маском

Высокопоставленные политики из трех крупнейших партий Великобритании призвали союзников Трампа пересмотреть свои отношения с Илоном Маском после его провокационных высказываний о политике страны. Об этом сообщил Bloomberg.
В постах в соцсети X Маск призвал посадить в тюрьму премьер-министра Кира Стармера, потребовал освободить из тюрьмы правого активиста Томми Робинсона и призвал сменить своего давнего союзника и друга Трампа Найджела Фараджа на посту лидера партии Reform UK. В понедельник он прикрепил к своему профилю пост с опросом о том, должна ли «Америка освободить народ Британии от его тиранического правительства».
Теперь лейбористское правительство Стармера, консервативная оппозиция и партия Reform сомневаются в том, что союз между Маском и избранным президентом может продлиться долго. В беседах с союзниками Трампа в последние дни инсайдеры выразили мнение, что посты Маска в социальных сетях подрывают репутацию будущего президента даже среди его друзей и сторонников в Великобритании.
Предупреждение Трампа о Маске со стороны британских партий подчеркивает риск, которому подвергаются так называемые особые отношения между Великобританией и США со стороны миллиардера, отмечает Bloomberg.
Маск будет играть ключевую роль в консультировании новой администрации, когда Трамп вступит в должность в конце этого месяца, и его вмешательство в британскую политику станет беспрецедентным для такого высокопоставленного американского деятеля в последнее время.