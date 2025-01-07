Британские политики призвали Трампа пересмотреть отношения с Маском

Высокопоставленные политики из трех крупнейших партий Великобритании призвали союзников Трампа пересмотреть свои отношения с Илоном Маском после его провокационных высказываний о политике страны. Об этом сообщил Bloomberg.

В постах в соцсети X Маск призвал посадить в тюрьму премьер-министра Кира Стармера, потребовал освободить из тюрьмы правого активиста Томми Робинсона и призвал сменить своего давнего союзника и друга Трампа Найджела Фараджа на посту лидера партии Reform UK. В понедельник он прикрепил к своему профилю пост с опросом о том, должна ли «Америка освободить народ Британии от его тиранического правительства».