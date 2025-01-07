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Флоренс Пью не хочет ролей вроде «Солнцестояния»: «Я слишком сильно издевалась над собой»

Сегодня в 14:00
Фото: A24

Флоренс Пью не хочет сниматься в фильмах вроде «Солнцестояния». Роль оказалась для нее слишком сложной в эмоциональном плане. Об этом актриса рассказала подкасту Reign with Josh Smith, ее цитирует People.

В хорроре Ари Астера героиня Пью неожиданно теряет родителей в ужасной трагедии и знакомится со шведской сектой. Ведущий подкаста поинтересовался, удалось ли гостье сохранить ментальное здоровье и не поддаться переживаниям ее персонажа.

«Я бы не смогла столького добиться, если бы не прошла их путь целиком и не вжилась в своих героинь. В них всегда есть частичка меня», — отметила актриса.

«После съемок мне всегда нужно время, чтобы найти аргументы в поддержку персонажей, даже если они делают ужасные вещи. Наверное, естественно защищать кого‑то, с кем ты проводишь много времени. Мне пришлось научиться защищать себя в течение нескольких лет», — продолжила Пью.

«Было несколько ролей, в которых я не справлялась с чувствами и они меня опустошали. Например, после „Солнцестояния“ мне казалось, что я слишком сильно издевалась над собой. Тогда я решила, что это слишком, что так больше нельзя. Затем я увидела себя на экране и почувствовала гордость за то, что сделала и что получилось. Но это не значит, что себя не нужно уважать», — вспомнила она.

В декабре в интервью The Times Пью делилась, что для понимания чувств пораженной скорбью героини «Солнцестояния» представляла себе смерть родственников: «Я думала о том, как бы пришла на похороны, смотрела на открытый гроб, где лежат мои братья и сестры. От этой мысли я не могла дышать».

Год назад в подкасте Off Menu артистка утверждала, что переживания персонажа долго не отпускали ее: «Я была глубоко погружена в нее. Раньше мне не приходилось играть героинь с такой болью. Материал с каждым днем становился все более странным и трудным, приходилось держать в голове все более страшные и мрачные мысли».

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