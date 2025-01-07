Король Дании изменил флаг страны после слов Трампа о Гренландии

Датский король шокировал некоторых историков, изменив королевский герб так, чтобы на нем больше места занимали Гренландия и Фарерские острова, пишет The Guardian. Таким образом монарх недвусмысленно дал понять намерение сохранить автономную датскую территорию и бывшую колонию в составе королевства.

На протяжении 500 лет на предыдущих датских королевских гербах изображались три короны — символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которая возглавлялась из Дании в период с 1397 по 1523 год. Они также являются важным символом соседней Швеции.

Но в обновленной версии короны были удалены и заменены более заметными, чем раньше, белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова соответственно. Этот шаг произошел в период обострения напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику.

В прошлом месяце будущий президент США Трамп заявил, что хочет, чтобы США купили Гренландию.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде недавно обвинил Данию в геноциде в ответ на расследование скандала с принудительной контрацепцией в 1960–70-е годы. В новогоднем обращении самого Эгеде он усилил призывы к независимости Гренландии и призвал снять «оковы колониальной эпохи».

Сын Трампа, Дональд Трамп-младший, как ожидается, посетит Гренландию во вторник, сообщил Reuters представитель местных властей, добавив, что это частный визит и что он будет записывать материал для подкаста и не будет встречаться ни с кем из местных чиновников.

Позже Трамп-старший подтвердил факт поездки в сообщении в своей соцсети Truth, не назвав дату. Он добавил: «Гренландия — невероятное место, и ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашего государства. Мы будем защищать и лелеять ее от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию вновь великой!»

В королевском доме заявили, что герб, который используется на официальных документах и печатях и элементы которого восходят к XII веку, «укрепляет значимость содружества». Три короны, по его словам, были удалены, «поскольку они больше не актуальны».