«Невообразимая трагедия»: Обри Плаза отреагировала на смерть мужа

«Это невообразимая трагедия. Мы глубоко благодарны всем, кто оказал нам поддержку. Пожалуйста, уважайте наше личное пространство в это время», — говорится в совместном заявлении Плазы и членов семей Баэны.

Баэна, уважаемый инди-кинорежиссер, известный по фильмам «Моя девушка — зомби» и «Мелкие часы», в обоих из которых снялась Плаза, умер 3 января в возрасте 47 лет. Согласно отчету, опубликованному медицинским экспертом округа Лос-Анджелес, причиной смерти стало самоубийство.

Новость о смерти Баэны потрясла всю индустрию. За прошедшие дни о режиссере с любовью вспоминали Элисон Бри, Адам Палли, Молли Шеннон и многие другие. В воскресенье режиссер «Бруталиста» Брейди Корбет заявил, что его сердце с Обри Плазой и семьей Джеффа, во время своей речи, посвященной победе в номинации «Лучший режиссер» на «Золотом глобусе».