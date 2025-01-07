Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оформили развод

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес договорились об условиях развода. Об этом говорится в документах, поданных певицей и актрисой в Верховный суд округа Лос-Анджелеса, пишет CBS.

Полной информации о соглашении нет, но сообщается, что каждая из сторон оставит себе весь доход, полученный за время совместной жизни. Кроме того, актеры договорились о разделе приобретенного за 60 млн долларов семейного дома, который сейчас выставлен на продажу.

Аффлек также сохранит долю в кинокомпании Artists Equity, которую совместно с Мэттом Деймоном он основал после женитьбы на Лопес, а певица — долю от гонораров за картины «Атлас», «Это я… сейчас», «Мать» и других фильмов. Еще Лопес поменяет документы и откажется от фамилии Аффлек. Ожидается, что судья одобрит поданное заявление в феврале.

На развод Лопес подала в августе 2024 года, но датой разлуки в документах было указано 26 апреля, а причиной — «непреодолимые разногласия». Таблоиды в то время отмечали, что пару не видели вместе с марта.