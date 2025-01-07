Новую образовательную систему введут в российских университетах к сентябрю 2026 года

Бакалавриат уберут из российских вузов к 1 сентября 2026 года. Об этом пресс-служба Минобрнауки сообщила РИА «Новости».

К этой дате университеты должны перейти к новой системе высшего образования, а ведомство подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

Переход не затронет уже начатые учебные курсы, подчеркнули в министерстве. Студентам позволят закончить обучение в рамках тех образовательных программ, на которые они поступали.

Вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от четырех до шести лет предложил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию в феврале 2023 года.

Дискуссия об этом шла уже некоторое время. В мае 2022 года Фальков заявил, что Россия будет формировать свой механизм подготовки кадров, и назвал Болонскую систему «прожитым этапом». Через несколько дней его заместитель Дмитрий Афанасьев отметил, что отказ от Болонской системы не предполагает возвращения к советской.

Указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России Путин подписал в мае 2023 года. Тогда ее до 2026 года должны были протестировать в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, БФУ и ТГУ.